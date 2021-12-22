В Одесі почали ремонт будинку на Хутірській, де стався вибух. Відео

В Одесі станом на 22 грудня розпочали ремонт будинку, який постраждав від вибуху на вулиці Хутірській, 6. Місцеві жителі чекали його з 2 квітня.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Хто виконає роботи

До будинку вже підігнали спецтехніку і почали капітальний ремонт. На ці роботи Департамент міського господарства виділив 6,7 мільйона гривень. Підрядником виступає ТОВ" БМУ 533", зареєстроване в Одесі в 2007 році зі статутним капіталом в 80 тисяч гривень. Фірма спеціалізується на знесенні будівель, а також зведенням водних будівель з інженерними спорудами.

Що саме відремонтують

Підрядник повинен виконати Демонтажні роботи, відновити стіни, підлогу, перегородки, покрівлю і міжповерхові перекриття. Також роботи передбачають заміну вікон, дверей, внутрішні роботи, зовнішню обробку, утеплення, гідроізоляцію і побудова балконів. Ще до останнього дня 2022 року фірма повинна відновити комунальні комунікації.

Що відомо про вибух газу в житловому будинку

2 квітня в багатоквартирному будинку стався вибух газу. В результаті постраждали п'ятеро людей. Інцидент стався в п'ятницю близько 14: 30 в Суворовському районі за адресою провулок Хутірській 6/3.

Вибух пошкодив конструкцію будівлі. Після жителі довго домагалися початку ремонту, вони навіть перекривали дорогу, щоб привернути увагу до своєї проблеми. Ремонт могли почати ще восени, але влада оголосили другий тендер через велику кількість помилок в першому.

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