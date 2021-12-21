В Одесі на проєкті Жевахової гори "розпиляли" мільйон гривень: судитимуть інженера і директора

Підрядник проєкту зони відпочинку на Жеваховій горі вніс неправдиві відомості в документацію. Через збиток в мільйон гривень прокурори в Одесі судитимуть інженера технагляду.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Чому судитимуть інженера

Робітник технагляду не перевірив достовірність актів приймання виконаних будівельних робіт, які він отримав від директора. В них були внесені збільшені обсяги та вартість фактично виконаних робіт. Стосовно директора підприємства-підрядника обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді. Інженеру оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Проєкт на Жеваховій горі – що мали зробити

За 1,3 мільйона гривень повинні були встановити стелу з надписом "Жевахова гора" із залізно-бетонних букв. Також у проєкті були передбачені ротонда і колона, стилізовані під "грецький стиль". Для громадян мали встановити десять лав для відпочинку, пішохідну стежку, облаштовану бордюрним камінням.

Однак, як встановила експертиза, напис не відповідає кошторисній документації. Він був оббитий неякісним матеріалом та не відповідає фактичним розмірам, а "грецький стиль" виконаний не був. Бордюрне каміння взагалі відсутнє, замість нього хаотично розкидані виноградні стовпи, які ніяк не зафіксовані. Загальна вартість робіт складає 340 тисяч гривень.

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