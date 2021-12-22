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На трасі Одеса — Київ зіштовхнулися дві фури: постраждала 16-річна дівчина. Фото

Одеса
22 грудня 13:39
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Стан постраждалої важкий
На трасі Одеса — Київ зіштовхнулися дві фури: постраждала 16-річна дівчина. Фото

На автодорозі Одеса — Київ зіткнулися дві фури MAN. Один з водіїв випадково врізався в транспорт, коли той здійснив вимушену зупинку на узбіччі.

Про це повідомляє Подільське районне управління поліції.

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Влетів серед ночі

Дорожньо-транспортна подія трапилася близько опівночі. Місце події – неподалік селища Любашівка. 16-річну постраждалу шпиталізували з тілесними ушкодженнями до відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні. Вона була пасажиркою припаркованої вантажівки.

На трасі Одеса-Київ зіткнулися фури - підліток у важкому стані

Протокол

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На трасі Одеса-Київ зіткнулися фури - підліток у важкому стані

"У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські закликають водіїв бути уважними на дорозі, не перевищувати швидкість, утримуватися від небезпечних маневрів та слідкувати за тим, щоб гальма були у справному стані", – додали у повідомленні.

ДТП в Одесі та області з фурами

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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ДТП лікарні підлітки Одеська область вантажівки
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Головна Одеса На трасі Одеса — Київ зіштовхнулися дві фури: постраждала 16-річна дівчина. Фото
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