На трасі Одеса — Київ зіштовхнулися дві фури: постраждала 16-річна дівчина. Фото

На автодорозі Одеса — Київ зіткнулися дві фури MAN. Один з водіїв випадково врізався в транспорт, коли той здійснив вимушену зупинку на узбіччі.

Про це повідомляє Подільське районне управління поліції.

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Влетів серед ночі

Дорожньо-транспортна подія трапилася близько опівночі. Місце події – неподалік селища Любашівка. 16-річну постраждалу шпиталізували з тілесними ушкодженнями до відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні. Вона була пасажиркою припаркованої вантажівки.

Протокол

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські закликають водіїв бути уважними на дорозі, не перевищувати швидкість, утримуватися від небезпечних маневрів та слідкувати за тим, щоб гальма були у справному стані", – додали у повідомленні.

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