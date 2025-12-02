Лариса Доліна потрапила в скандал в Росії — як співачка обманула покупців квартири, нові подробиці

Російська співачка Лариса Доліна. Фото: росЗМІ

У Москві розгорівся новий скандал навколо так званої "схеми Доліної". Тепер ім'я російської проропутінської співачки пов'язують із масштабними шахрайськими схемами, коли продавці квартир через суд повертають у власність житло та не повертають кошти покупцям. Через гучні скандали та масові скарги у Лариси Доліної почалися проблеми із контрактами на співпрацю з численними брендами та компаніями.

Про це повідомляють росЗМІ.

Із соцмереж стало відомо, як в Москві літня жінка, яка продала квартиру на Нагатинській набережній, дочекалася, поки новий власник повністю відремонтує житло, і після цього через суд намагається повернути нерухомість.

Ремонтні роботи у придбаній квартирі. Фото: соцмережі

За інформацією місцевих каналів, чоловік придбав однокімнатну квартиру за 9 мільйонів рублів приблизно півтора року тому. Житло фактично перебувало в аварійному стані: у підлозі була велетенські дірки, а стіни мали чималі тріщини.

Перед укладенням угоди власниця квартири стверджувала, що продає нерухомість добровільно і без тиску. Покупець вклав у ремонтні роботи житла понад два мільйони рублів та привів до ладу куплену оселю.

Ремонт у житлі. Фото: соцмережі

Та щойно чоловік відремонтував квартиру, колишня власниця раптово передумала і заявила, що стала жертвою шахраїв і нібито не планувала продавати квартиру. У суді вона навіть пообіцяла повернути покупцю гроші, але відшкодувати суму з покупки вона пропонує зі своєї ж пенсії. На це вона готова витрачати по 2–3 тисячі рублів на місяць, тож компенсація триватиме близько 250 років, не враховуючи витрат нового власника на ремонт.

Як Лариса Доліна стала символом "кидалова"

Цей випадок та сотні інших стали масовими після скандалу, що розгорівся довкола співачки Лариси Доліної. Саме після її справи, коли продаж квартири визнали недійсним, а покупець залишився без житла і грошей, експерти заговорили про масове використання подібних схем у Росії. Росіяни побачили, що суди задовольняють позови про продаж квартир під шахрайським впливом і почали масово відбирати у покупців чесно куплене ними житло. Лише за останній рік відомо про понад три тисячі угод, які оскаржили продавці квартир.

Масові скарги та суди привернули увагу навіть в Кремлі. Ларису Доліну 17 грудня запрошують у Держдуму, де планують провести круглий стіл за участі експертів і політиків.

Доліну масово "скасовують" в російському шоу-бізнесі

Паралельно Доліна опинилася під масштабною хвилею критики. У соцмережах її звинувачують у несправедливості, а компанії почали дистанціюватися від співпраці. Ресторан "Кафе Пушкін" вилучив анонс виступу співачки на Новий рік, де квитки коштували по 95 тисяч рублів, замінивши її іншими артистами.

З’явилася інформація, що Доліну можуть навіть вирізати з нового фільму "Неймовірні пригоди Шурика".

Тим часом Instagram Доліної буквально заполонили гнівні коментарі від тисячі користувачів.

Коментарі під фото співачки. Фото: скриншот

Актор Микита Джигурда назвав дії співачки "безсоромними", стверджуючи, що вона нібито відібрала у людей 112 мільйонів рублів, скориставшись своїми зв’язками. Він закликав її повернути квартиру покупцеві, інакше, на його думку, вона "увійде в історію як казковий персонаж, який співає про гарну погоду у власному домі, але при цьому забирає чужі".

Критика Лариси Доліної в соцмережах. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Ларису Доліну скаржаться навіть її "колеги по цеху". Співачка Слава із лайкою та криками поскаржилась, що не може продати через неї квартиру.

Окрім того, в 2024 році Ларису Доліну внесли у список підсанкційних осіб.