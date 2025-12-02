Видео
Скандал с Ларисой Долиной — подробности мошеннических схем

Скандал с Ларисой Долиной — подробности мошеннических схем

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:54
Лариса Долина попала в скандал в России — как певица обманула покупателей квартиры, новые подробности
Российская певица Лариса Долина. Фото: росСМИ

В Москве разгорелся новый скандал вокруг так называемой "схемы Долиной". Теперь имя российской проропутинской певицы связывают с масштабными мошенническими схемами, когда продавцы квартир через суд возвращают в собственность жилье и не возвращают средства покупателям. Из-за громких скандалов и массовых жалоб у Ларисы Долиной начались проблемы с контрактами на сотрудничество с многочисленными брендами и компаниями.

Об этом сообщают росСМИ.

В России берут пример с Ларисы Долиной и массово отсуживают обратно квартиры у покупателей

Из соцсетей стало известно, как в Москве пожилая женщина, которая продала квартиру на Нагатинской набережной, дождалась, пока новый владелец полностью отремонтирует жилье, и после этого через суд пытается вернуть недвижимость.

Лариса Доліна
Ремонтные работы в приобретенной квартире. Фото: соцсети

По информации местных каналов, мужчина приобрел однокомнатную квартиру за 9 миллионов рублей примерно полтора года назад. Жилье фактически находилось в аварийном состоянии: в полу были огромные дыры, а стены имели немалые трещины.

Перед заключением сделки владелица квартиры утверждала, что продает недвижимость добровольно и без давления. Покупатель вложил в ремонтные работы жилья более двух миллионов рублей и привел в порядок купленное жилье.

null
Ремонт в жилье. Фото: соцсети

Но как только мужчина отремонтировал квартиру, бывшая владелица внезапно передумала и заявила, что стала жертвой мошенников и якобы не планировала продавать квартиру. В суде она даже пообещала вернуть покупателю деньги, но возместить сумму с покупки она предлагает из своей же пенсии. На это она готова тратить по 2-3 тысячи рублей в месяц, так что компенсация продлится около 250 лет, не учитывая расходов нового владельца на ремонт.

Как Лариса Долина стала символом "кидалова"

Этот случай и сотни других стали массовыми после скандала, разгоревшегося вокруг певицы Ларисы Долиной. Именно после ее дела, когда продажу квартиры признали недействительной, а покупатель остался без жилья и денег, эксперты заговорили о массовом использовании подобных схем в России. Россияне увидели, что суды удовлетворяют иски о продаже квартир под мошенническим влиянием и начали массово отбирать у покупателей честно купленное ими жилье. Только за последний год известно о более трех тысячах сделок, которые оспорили продавцы квартир.

Массовые жалобы и суды привлекли внимание даже в Кремле. Ларису Долину 17 декабря приглашают в Госдуму, где планируют провести круглый стол с участием экспертов и политиков.

Долину массово "отменяют" в российском шоу-бизнесе

Параллельно Долина оказалась под масштабной волной критики. В соцсетях ее обвиняют в несправедливости, а компании начали дистанцироваться от сотрудничества. Ресторан "Кафе Пушкин" изъял анонс выступления певицы на Новый год, где билеты стоили по 95 тысяч рублей, заменив ее другими артистами.

Появилась информация, что Долину могут даже вырезать из нового фильма "Невероятные приключения Шурика".

Тем временем Instagram Долиной буквально заполонили гневные комментарии от тысячи пользователей.

null
Комментарии под фото певицы. Фото: скриншот

Актер Никита Джигурда назвал действия певицы "бесстыдными", утверждая, что она якобы отобрала у людей 112 миллионов рублей, воспользовавшись своими связями. Он призвал ее вернуть квартиру покупателю, иначе, по его мнению, она "войдет в историю как сказочный персонаж, который поет о хорошей погоде в собственном доме, но при этом забирает чужие".

null
Критика Ларисы Долиной в соцсетях. Фото: скриншот

Напомним, на Ларису Долину жалуются даже ее "коллеги по цеху". Певица Слава с руганью и криками пожаловалась, что не может продать из-за нее квартиру.

Кроме того, в 2024 году Ларису Долину внесли в список подсанкционных лиц.

скандал россияне мошенничество Россия Лариса Долина
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
