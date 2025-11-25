Відео
Головна Хроніки Росія створила спецсховище "русофобських" книг, вивезених з ТОТ

Росія створила спецсховище "русофобських" книг, вивезених з ТОТ

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 22:54
Оновлено: 11:01
Росія вилучає українські видання з окупованих територій і ховає їх у спецсховища
Книги. Фото: Pexels

У Російській державній бібліотеці створили так зване спецсховище для "русофобських книг", які російські структури вивозять із окупованих територій України. Під таким визначенням є усі видання, які були видрукувані в Україні задовго до окупації.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Росія масово вивозить українські книги з ТОТ та називає їх русофобськими

До спецфонду нібито потрапляють "націоналістичні та неофашистські видання", які ще не включені Мін’юстом РФ до списку "екстремістських матеріалів".

Попри те, що російська влада роками використовує ці ярлики для виправдання переслідування українців, у бібліотеці уже створили спеціальну раду, яка відбирає такі книжки на власний розсуд. Сам керівник РДБ заявив, що ці видання нібито "спотворюють історію" або "негативно описують росіян", хоча подібні формулювання широко застосовуються російською пропагандою для придушення будь-яких українських наративів.

Відомо, що це спецсховище почали формувати у 2024 році. Нині там налічується близько 10–12 тисяч примірників. До кінця 2025 року в РДБ мають намір оприлюднити повний список таких книжок на Національній книжковій платформі, супроводивши його рекомендаціями обмежити доступ до них у російських бібліотеках.

Гендиректор "Ленінки" Вадим Дуда закликав вилучати "залишки тиражів" подібних українських видань з бібліотек на окупованих територіях. Він послався на наказ Мінкультури РФ, який дозволяє вилучення літератури за критерієм "непрофільності". На його думку, українські книжки, що не відповідають російській ідеологічній лінії, можна прибрати саме під цим формальним приводом.

Нагадаємо, також в Росії прийняли закон, який фактично заохочує випускників медичних університетів працювати на окупованих територіях України.

Росіяни влаштували цілі схеми із заробітку на українцях, які залишилися на окупованих територіях або мають житло. Зокрема, у них відбирають нерухомість, списуючи його, як "безхазяйне".

Окрім того, в Росії масово відкривають музеї, присвячені війні проти України. Школярам змалку прищеплюють ненависть до українців. 

українці книги бібліотеки пропаганда Росія ТОТ
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
