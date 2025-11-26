Російські військові плутають власні дрони з українськими — ситуація на фронті

Російський військовий тримає дрон. Фото: росЗМІ

Підрозділи армії Росії масово збивають власні безпілотники через відсутність координації та системи розпізнавання "свій/чужий". Через хаос в командуванні та повільне прийняття рішень в російській армії, українські військовослужбовці можуть влучніше атакувати ворожі об'єкти.

Про проблеми в командуванні армії РФ заявив один із російських воєнних кореспондентів.

Реклама

Читайте також:

Росіяни досі не можуть розрізняти свої дрони від чужих

Російський військкор прокоментував відео, де над російськими позиціями зависає рій дронів "Vampire", а російський FPV-перехоплювач намагається атакувати один із них, помилково прийнявши його за український апарат. За словами автора, цього разу важкий дрон вцілів та повернувся з бойового завдання, хоча на корпусі видно слід від рикошету кулі, випущеної російськими розрахунками, які намагалися його збити.

Воєнкор визнає, що подібні ситуації трапляються масово. За його оцінками, до 90% втрат російських важких дронів і повітряних ретрансляторів припадає саме на "дружній вогонь", причому дві третини таких випадків — результат ударів FPV-дронів російських же підрозділів. Він пояснює це відсутністю координації між різними частинами російської армії та хаотичною роботою підрозділів, які займаються боротьбою з ворожими БПЛА.

За словами воєнкора, пропозиції запровадити візуальне маркування "своїх" дронів не спрацювали — лише через два дні інформація про таку практику стала відома розвідникам ЗСУ, після чого ідею скасували.

"Ще одна з великих проблем — це відсутність зв'язку між суміжними підрозділами на нижчому офіцерському або рядовому рівні, якщо взаємодія між командуванням, наприклад, двох бригад, що стоять на одній ділянці фронту, ще може бути, то між ППО або розрахунками FPV з різних, але суміжних підрозділів — рідкість. Як правило, така взаємодія виникає з ініціативи самих військових, які створюють закриті Телеграм-чати, в яких вказують інформацію про ворожі або свої БпЛА. Ми давно дійшли висновку, що без єдиної, централізованої системи зв'язку та управління боєм в реальному часі — ми так і продовжимо нескінченно збивати свої ж важкі дрони та повітряні ретранслятори", — поскаржився росіянин.

Повідомлення росіянина. Фото: скриншот

Причиною цього він називає як бюрократію Міноборони РФ, так і небажання командування інтегрувати сучасні цифрові інструменти на рівні підрозділів.

Він визнає, що на деяких ділянках фронту застосування важких російських дронів або ретрансляторів узагалі стало неможливим — усе через ризик бути збитими своїми ж військами. При цьому автор зауважує, що українська армія давно впровадила багаторівневу систему управління боєм і завдяки цьому суттєво зменшила втрати власних БпЛА, одночасно підвищивши точність ударів по російських позиціях.

"У нас в країні теж є такі розробки, їх навіть намагаються впроваджувати в армію, але, на жаль, армійська бюрократична машина максимально цьому чинить опір, як правило, при кожній спробі впровадження подібних систем в нашу армію починається проблема узгодження їх роботи зі службою ЗГТ. Якщо коротко, то будь-яке ПЗ, яке буде містити інформацію про бойову роботу підрозділів, повинно проходити за певними стандартами держтаємниці, але деякі з цих стандартів для ПЗ є нездійсненними, що, попри його потенційну корисність для нашої армії, унеможливлює його впровадження в армію РФ", — підсумував кореспондент армії РФ.

Нагадаємо, також нещодавно інший російський воєнний кореспондент різко розкритикував інструкторів на фронті. Мовляв, через їхні поради російські війська масово гинуть від українських дронів.

Також в Росії взялися за затятих пропагандистів — карають навіть Z-блогерів за найменшу критику влади та командування.