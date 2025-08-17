Журналіст Браян Гленн отримав горілку від росіян

Американський журналіст Браян Гленн тримає горілку, яку отримав від росіян. Фото: кадр з відео

Американський журналіст Браян Гленн під час саміту на Алясці отримав у подарунок від російських пропагандистів пляшку горілки, якій дуже зрадів. Зазначимо, що цей той журналіст, який у лютому 2025 року дорікнув Президенту України Володимиру Зеленському за те, що він не одягнув діловий костюм на зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Відповідне відео Браян Гленн опублікував у соцмережі X.

Look what the Russian media gave me! 🚨



Backstory:

I found a lost camera belonging to one of the reporters in the Russian media and he was so thankful he gave me this!



Here’s to bridging world peace! 🇺🇸 🇷🇺🇺🇦



🎬 FULL VIDEO on Sunday in America at 7pm ET. @RealAmVoice 🦅 pic.twitter.com/K4ByHalEgY — Brian Glenn (@brianglenntv) August 16, 2025

Журналіст із США зрадів горілці від росіян

За словами журналіста, він знайшов загублену камеру одного з російських пропагандистів і той віддячив йому пляшкою горілки.

На опублікованому відео Браян Гленн хизується пляшкою алкоголю та потискає руку одному з російських журналістів.

"Подивіться, що мені подарували російські ЗМІ! Я знайшов загублену камеру одного з репортерів російських ЗМІ, і він був настільки вдячний, що подарував мені це! За мир у всьому світі!" — написав американський журналіст.

Коханій Гленна, конгресменці від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін також сподобався подарунок від росіян.

"Американські та російські ЗМІ миряться та виявляють доброту. Саме у такому світі я хочу жити", — написала вона.

Зауважимо, що саме Браян Гленн в лютому 2025 року в Овальному кабінеті дорікнув Володимиру Зеленському за те, що він з’явився на зустріч із Дональдом Трампом не у діловому костюмі.

