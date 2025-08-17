Відео
Головна Хроніки Дорікнув Зеленському за костюм — журналіст отримав горілку від РФ

Дорікнув Зеленському за костюм — журналіст отримав горілку від РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 22:56
Журналіст Браян Гленн отримав горілку від росіян
Американський журналіст Браян Гленн тримає горілку, яку отримав від росіян. Фото: кадр з відео

Американський журналіст Браян Гленн під час саміту на Алясці отримав у подарунок від російських пропагандистів пляшку горілки, якій дуже зрадів. Зазначимо, що цей той журналіст, який у лютому 2025 року дорікнув Президенту України Володимиру Зеленському за те, що він не одягнув діловий костюм на зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Відповідне відео Браян Гленн опублікував у соцмережі X.

Читайте також:

Журналіст із США зрадів горілці від росіян

За словами журналіста, він знайшов загублену камеру одного з російських пропагандистів і той віддячив йому пляшкою горілки.

На опублікованому відео Браян Гленн хизується пляшкою алкоголю та потискає руку одному з російських журналістів.

"Подивіться, що мені подарували російські ЗМІ! Я знайшов загублену камеру одного з репортерів російських ЗМІ, і він був настільки вдячний, що подарував мені це! За мир у всьому світі!" — написав американський журналіст.

Коханій Гленна, конгресменці від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін також сподобався подарунок від росіян.

"Американські та російські ЗМІ миряться та виявляють доброту. Саме у такому світі я хочу жити", — написала вона.

Зауважимо, що саме Браян Гленн в лютому 2025 року в Овальному кабінеті дорікнув Володимиру Зеленському за те, що він з’явився на зустріч із Дональдом Трампом не у діловому костюмі.

Нещодавно в Росії неонацистська організація влаштувала атаку на юдейську культову споруду.

А в РПЦ вигадали нову причину, за якої російські чоловіки впадають в алкогольну залежність.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
