Будинок Дантеса та Кацуріної: стильний інтер’єр і затишок

Володимир Дантес. Фото: volodymyrdantes/Instagram

Дім співака Володимира Дантеса та бізнесвумен Даші Кацуріної — це не просто місце проживання, а справжній оазис затишку та стилю, де кожен куточок відображає їхні особистості та цінності. Розташований у мальовничому передмісті Києва, цей двоповерховий будинок став ідеальним простором для їхньої родини, де гармонійно поєднуються сучасний дизайн та домашнє тепло.

Як видно на фото Кацуріної в Instagram, головна особливість будинку — світлі відтінки, просторі кімнати та велика кількість природного світла. Великі вікна візуально розширюють простір, а біло-бежеві стіни роблять оселю світлішою та затишнішою. Інтер’єр поєднує елементи мінімалізму та скандинавського стилю — нічого зайвого, лише функціональність і естетика.

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Дантес з Кацуріною та дітьми у будинку. Фото: dasha_katsurina/Instagram

Особливу увагу приділено природним матеріалам.

Сходи на другий поверх будинку Дантеса та Кацуріної. Фото: dasha_katsurina/Instagram

Дерев’яні меблі, камін із живим вогнем, м’які текстильні елементи та килими з візерунками створюють теплу, домашню атмосферу.

Спальня у будинку Дантеса. Фото: dasha_katsurina/Instagram

Атмосферна вітальня з кінозалом

Головний акцент у вітальні — великий проєктор для перегляду фільмів, що перетворює приміщення на справжній домашній кінотеатр. Внизу, під зображенням, розташований стильний камін, який додає затишку холодними вечорами.

Проєктор у будинку Дантеса. Фото: dasha_katsurina/Instagram

М’які меблі, теплі пледи та ретельно підібрані аксесуари роблять вітальню ідеальним місцем для вечірнього відпочинку всією родиною.

Вітальня у будинку Дантеса. Фото: dasha_katsurina/Instagram

Доповнює загальну атмосферу килим із геометричним візерунком, який додає інтер’єру характеру.

Кацуріна та її син у вітальні. Фото: dasha_katsurina/Instagram

Філософія комфорту: що робить цей будинок особливим

Цей дім не просто виглядає стильно — він про комфорт, затишок і спокій.

Ванна кімната у будинку Дантеса. Фото: dasha_katsurina/Instagram

Кацуріна та Дантес зробили ставку на:

функціональність: у просторі немає зайвих предметів, кожен елемент виконує свою роль;

світло та простір: велика кількість вікон наповнює будинок природним світлом;

природні матеріали: дерево, текстиль, м’яке освітлення створюють гармонійний інтер’єр.

Кухня у будинку Дантеса. Фото: dashakatsurinaa/Telegram

Як відтворити цей стиль у себе вдома

Якщо вас надихає атмосфера будинку Дантеса, ось кілька порад, як створити подібний дизайн у власній оселі:

обирайте світлі кольори — бежевий, білий, кремовий допоможуть візуально розширити простір;

додавайте натуральні матеріали — дерев’яні меблі, льон, бавовняні текстилі роблять інтер’єр затишним;

не перевантажуйте простір — мінімалізм і влучно підібраний декор створюють стильний вигляд;

подбайте про атмосферу — м’яке освітлення, камін або свічки додадуть тепла;

створіть зону для відпочинку — зручні меблі та домашній кінотеатр стануть ідеальним місцем для релаксу.

Раніше ми розповідали про інтер’єр Олі Полякової, яка живе в квартирі в самому центрі Києва, на Печерську. Її просторе житло, площею понад 200 квадратних метрів, поєднує в собі сучасний стиль та елементи лофту. Цей унікальний дизайн створює затишну та функціональну атмосферу, яка відображає яскравий характер співачки.

Також повідомлялось, що Тіна Кароль демонструє свій вишуканий смак не лише на сцені, але й у власному будинку. Її маєток у мальовничому селі Зазим'я під Києвом — це гармонійне поєднання затишку, розкоші та практичності. Особняк, оточений високим парканом, створює атмосферу приватності та спокою. На території маєтку є все необхідне для комфортного життя та творчості: від просторих кімнат до місць для відпочинку та репетицій.