Чия згода потрібна, щоб прописатися в будинку — правила та умови

Офіційна реєстрація місця проживання, або так звана прописка — це важлива юридична процедура в Україні, яка має значення для багатьох сфер життя. Вона потрібна для оформлення документів, отримання соціальних послуг, звернення до банків, медичних закладів чи освітніх установ. Але щоб прописатися в будинку, необхідно дотриматися певних умов.

Водночас прописка — це обов’язок, визначений законом, зазначили у коментарі Фактам ICTV юристи Безоплатної правової допомоги. Якщо людина не виконує вимогу про реєстрацію, на неї може бути складена постанова про адміністративне правопорушення.

Хто може прописатися без згоди власника

Якщо людина має право власності на будинок або його частку, навіть найменшу, вона може зареєструватися без будь-яких додаткових дозволів. Достатньо подати правовстановлюючі документи. Це ключова норма, яка захищає права співвласників. Навіть якщо частка у будинку мінімальна, але підтверджена офіційно, згода інших співвласників не вимагається.

Таким чином, право власності автоматично дає можливість прописатися. Усі інші випадки потребують прямої згоди господаря житла.

Чия згода потрібна для прописки в будинку

Коли особа не є власником будинку, для реєстрації місця проживання обов’язково необхідно отримати згоду. Якщо власник один — його підпис чи підтвердження буде достатнім.

Якщо ж власників кілька — свою згоду повинні надати всі без винятку. Закон не дозволяє обійти когось зі співвласників, навіть якщо його частка незначна.

"Фактично, прописка у чужому житлі можлива лише тоді, коли між власником і майбутнім мешканцем існує довіра або офіційні договірні відносини", — наголосили правники.

Які форми згоди власника на прописку діють в Україні

Згода власників може бути підтверджена різними шляхами:

Особистий підпис у ЦНАПі. Власник або співвласники приходять у центр адмінпослуг і підписують заяву про згоду на реєстрацію. До заяви додаються документи на будинок. Електронна згода через Дію. Сучасний і зручний варіант. Людина надсилає запит через застосунок, а власник підтверджує або відмовляє. Нотаріально посвідчена заява. У документі зазначається, кого саме дозволяють зареєструвати у будинку. Такий варіант особливо актуальний, коли власник перебуває за кордоном або не має змоги особисто прийти до ЦНАПу. Нотаріальний договір оренди. У ньому може бути прямо передбачене право орендаря на прописку. Якщо таке право закріплене договором, додаткових згод не потрібно.

Усі ці форми мають однакову юридичну силу, головне — щоб вони були оформлені належним чином.

Чому згода власника є обов’язковою

Законодавство базується на принципі поваги до права власності. Прописка створює юридичний зв’язок людини з житлом, ігнорувати волю власника в такій ситуації неможливо. Адже зареєстрована особа може мати право проживати у будинку навіть після закінчення строку оренди чи у випадку спорів.

Тому саме згода господаря житла є гарантією того, що реєстрація не стане конфліктом чи порушенням прав власності.

Які труднощі виникають без згоди власника

Відсутність згоди робить реєстрацію неможливою. ЦНАП не прийме документи, якщо бракуватиме підпису співвласника або підтвердження через електронні сервіси. У таких випадках залишається лише два шляхи — або домовлятися з усіма співвласниками, або оформлювати договір оренди з нотаріальним підтвердженням.

Спроби прописатися без згоди власника не лише приречені на відмову, а й можуть призвести до конфліктів, судових спорів чи втрати часу і коштів.

Як повідомлялось, єдиним документом, що підтверджує вашу прописку, є витяг з реєстру територіальної громади. Цей документ має юридичну силу та визнається всіма державними установами.

Також ми розповідали, що зняття людини з реєстрації місця проживання в Україні — це законодавчо врегульована процедура. Хоча власники житла зазвичай можуть вирішити це питання через ЦНАП або портал "Дія", існують обставини, які вимагають судового розгляду.