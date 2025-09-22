Скільки коштує будівництво "коробки" дому з гаражем та підвалом у 2025 році

Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Будівництво дому — це мрія багатьох, але один із перших і найважливіших етапів — зведення "коробки". І цього року це значна інвестиція — ціна залежить від матеріалів, розміру будинку, регіону та підходу до будівництва

Економити на фундаменті, стінах чи даху не варто, адже саме вони визначають довговічність та безпеку житла, розповів у своєму TikTok користувач Володимир, який зводить дім своїми руками.

Що таке "коробка" будинку і які роботи вона включає

Поняття "коробка" будинку у будівництві означає створення основи споруди без оздоблювальних робіт. Це перший та один із найдорожчих етапів, який формує майбутній вигляд і надійність будинку. Сюди входить:

зведення фундаменту, який закладає стійкість всієї конструкції;

будівництво опорних стін із цегли, газоблоку чи бетону;

облаштування перекриттів між поверхами;

монтаж даху, що захищає дім від опадів та забезпечує теплоізоляцію.

Саме після цього власник отримує так звану "коробку", готову до подальших робіт — встановлення вікон, дверей, фасадного оздоблення та внутрішнього наповнення.

Як розраховується вартість "коробки" будинку у 2025 році

Ціна на зведення коробки залежить від площі будівлі, матеріалів, складності проєкту та наявності додаткових приміщень — гаража або підвалу. У 2025 році будівельні компанії наголошують, що саме ці фактори формують фінальний бюджет.

Варто врахувати:

розробка проєкту та інженерні рішення;

підключення електроенергії та води;

тип ґрунту та глибина фундаменту;

вибір матеріалів для стін і перекриттів;

форма та складність даху.

Кожен з цих елементів впливає на кінцеву суму, а підвал і гараж роблять проєкт помітно дорожчим.

Скільки коштує "коробка" будинку з гаражем та підвалом

Будинок Володимира має площу 139 квадратних метрів, з яких 38 квадратів займає гараж, а 24 — підвал.

Витрати виглядали так:

проєкт будинку — 900 доларів;

підключення електроенергії — 500 доларів;

свердловина на воду — 1 100 доларів;

фундамент для будинку — 5 400 доларів;

фундамент підвалу — 3 400 доларів;

стіни та сходи — 12 000 доларів;

перекриття першого поверху — 2 000 доларів;

дах — 7 000 доларів.

Загальна сума становила 32 300 доларів. Це реальний приклад, який показує, що навіть без внутрішніх і зовнішніх оздоблювальних робіт будівництво коробки вимагає значних фінансових вкладень.

