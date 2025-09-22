Видео
Главная Недвижимость Неожиданная сумма — какая цена коробки дома с гаражом и подвалом

Неожиданная сумма — какая цена коробки дома с гаражом и подвалом

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 20:08
Сколько стоит строительство "коробки" дома с гаражом и подвалом в 2025 году
Мужчина на стройке. Фото: Freepik

Строительство дома — это мечта многих, но один из первых и самых важных этапов — возведение "коробки". И в этом году это значительная инвестиция — цена зависит от материалов, размера дома, региона и подхода к строительству

Экономить на фундаменте, стенах или крыше не стоит, ведь именно они определяют долговечность и безопасность жилья, рассказал в своем TikTok пользователь Владимир, который возводит дом своими руками.

Читайте также:

Что такое "коробка" дома и какие работы она включает

Понятие "коробка" дома в строительстве означает создание основы сооружения без отделочных работ. Это первый и один из самых дорогих этапов, который формирует будущий вид и надежность дома. Сюда входит:

  • возведение фундамента, который закладывает устойчивость всей конструкции;
  • строительство несущих стен из кирпича, газоблока или бетона;
  • обустройство перекрытий между этажами;
  • монтаж крыши, защищающей дом от осадков и обеспечивающей теплоизоляцию.

Именно после этого владелец получает так называемую "коробку", готовую к дальнейшим работам — установке окон, дверей, фасадной отделки и внутреннего наполнения.

Как рассчитывается стоимость "коробки" дома в 2025 году

Цена на возведение коробки зависит от площади здания, материалов, сложности проекта и наличия дополнительных помещений — гаража или подвала. В 2025 году строительные компании отмечают, что именно эти факторы формируют финальный бюджет.

Стоит учесть:

  • разработка проекта и инженерные решения;
  • подключение электроэнергии и воды;
  • тип грунта и глубина фундамента;
  • выбор материалов для стен и перекрытий;
  • форма и сложность крыши.

Каждый из этих элементов влияет на конечную сумму, а подвал и гараж делают проект заметно дороже.

Сколько стоит "коробка" дома с гаражом и подвалом

Дом Владимира имеет площадь 139 квадратных метров, из которых 38 квадратов занимает гараж, а 24 — подвал.

Расходы выглядели так:

  • проект дома — 900 долларов;
  • подключение электроэнергии — 500 долларов;
  • скважина на воду — 1 100 долларов;
  • фундамент для дома — 5 400 долларов;
  • фундамент подвала — 3 400 долларов;
  • стены и лестница — 12 000 долларов;
  • перекрытие первого этажа — 2 000 долларов;
  • крыша — 7 000 долларов.

Общая сумма составила 32 300 долларов. Это реальный пример, который показывает, что даже без внутренних и внешних отделочных работ строительство коробки требует значительных финансовых вложений.

Как сообщалось, кирпичный дом — это неизменный символ прочности и долговечности, который остается актуальным несмотря на появление новых строительных материалов. Кирпич надежно защищает дом от внешних воздействий, обеспечивая его долговечность и эстетическую привлекательность. Однако, важно знать, что существуют различные виды кирпича, каждый из которых имеет свои особенности.

Также отметим, что обустройство ограждения — это важное решение для любого владельца частного дома, поскольку забор одновременно выполняет функции защиты, обеспечения приватности и эстетического оформления. Выбор лучшего варианта зависит от того, как вы сбалансируете эти ключевые аспекты, чтобы получить гармоничное сочетание безопасности и привлекательного вида.

ремонт недвижимость строительство цены дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
