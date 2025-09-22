Сколько стоит строительство "коробки" дома с гаражом и подвалом в 2025 году

Мужчина на стройке. Фото: Freepik

Строительство дома — это мечта многих, но один из первых и самых важных этапов — возведение "коробки". И в этом году это значительная инвестиция — цена зависит от материалов, размера дома, региона и подхода к строительству

Экономить на фундаменте, стенах или крыше не стоит, ведь именно они определяют долговечность и безопасность жилья, рассказал в своем TikTok пользователь Владимир, который возводит дом своими руками.

Что такое "коробка" дома и какие работы она включает

Понятие "коробка" дома в строительстве означает создание основы сооружения без отделочных работ. Это первый и один из самых дорогих этапов, который формирует будущий вид и надежность дома. Сюда входит:

возведение фундамента, который закладывает устойчивость всей конструкции;

строительство несущих стен из кирпича, газоблока или бетона;

обустройство перекрытий между этажами;

монтаж крыши, защищающей дом от осадков и обеспечивающей теплоизоляцию.

Именно после этого владелец получает так называемую "коробку", готовую к дальнейшим работам — установке окон, дверей, фасадной отделки и внутреннего наполнения.

Как рассчитывается стоимость "коробки" дома в 2025 году

Цена на возведение коробки зависит от площади здания, материалов, сложности проекта и наличия дополнительных помещений — гаража или подвала. В 2025 году строительные компании отмечают, что именно эти факторы формируют финальный бюджет.

Стоит учесть:

разработка проекта и инженерные решения;

подключение электроэнергии и воды;

тип грунта и глубина фундамента;

выбор материалов для стен и перекрытий;

форма и сложность крыши.

Каждый из этих элементов влияет на конечную сумму, а подвал и гараж делают проект заметно дороже.

Сколько стоит "коробка" дома с гаражом и подвалом

Дом Владимира имеет площадь 139 квадратных метров, из которых 38 квадратов занимает гараж, а 24 — подвал.

Расходы выглядели так:

проект дома — 900 долларов;

подключение электроэнергии — 500 долларов;

скважина на воду — 1 100 долларов;

фундамент для дома — 5 400 долларов;

фундамент подвала — 3 400 долларов;

стены и лестница — 12 000 долларов;

перекрытие первого этажа — 2 000 долларов;

крыша — 7 000 долларов.

Общая сумма составила 32 300 долларов. Это реальный пример, который показывает, что даже без внутренних и внешних отделочных работ строительство коробки требует значительных финансовых вложений.

