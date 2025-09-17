Яка цегла найкраща для будівництва дому — переваги та недоліки популярних видів

Цегляний будинок. Фото: Freepik

Дім із цегли залишається символом надійності та довговічності навіть у 2025 році. Хоча на ринку є газоблоки, пінобетон та інші сучасні матеріали, цегла не здає позицій. Вона забезпечує міцність, стійкість до часу та привабливий вигляд будинку. Але важливо розуміти, що існує кілька її різновидів, і кожен має власні характеристики.

Найпопулярнішими є керамічна, силікатна, пустотіла та клінкерна цегла, зазначають спеціалісти будівельної компанії "ДімКомфорт".

Керамічна цегла для будинку

Класична червона цегла знайома кожному. Вона виготовляється з глини та обпалюється при температурі близько 800°C. Колір варіюється від жовтогарячого до темно-червоного. Її цінують за екологічність, довговічність та міцність. Така цегла витримує вогонь, не піддається грибку чи цвілі та може повторно використовуватися. Саме її найчастіше обирають для фундаментів і несучих стін.

Але є і недоліки. Вона важка, тому навантажує фундамент, а також має низькі теплоізоляційні властивості. Щоб дім був теплим, потрібно витратитися на утеплення. Якщо ж цього не зробити, витрати на опалення будуть високими.

Керамічна цегла. Фото: Файний дім

Силікатна цегла для будівництва

Біла силікатна цегла складається переважно з піску та вапна. Її виготовляють під тиском і високою температурою, що робить поверхню рівною й гладкою. Завдяки цьому стіни легше штукатурити та фарбувати.

Її переваги очевидні: краща звукоізоляція, вища міцність порівняно з керамікою, екологічність та доступна ціна. Вона добре підходить для зведення несучих стін. Проте теплоізоляція слабша, ніж у червоної цегли, тому обов’язкове утеплення.

До мінусів відносять крихкість, високе вологопоглинання та чутливість до перепадів температур. Через це фахівці нею не радять зводити фундаменти, печі чи колодязі.

Силікатна цегла. Фото: Рівне Вічірнє

Пустотіла цегла в будівництві

Пустотіла, або поризована, цегла — сучасний матеріал із отворами, які займають до половини її об’єму. Вона легка, добре утримує тепло, має хорошу звукоізоляцію та зручна у роботі. Саме її часто обирають для приватного будівництва завдяки поєднанню доступної ціни та енергоефективності.

Перевагою є можливість додатково заповнити пустоти утеплювачем. Це робить будинок теплішим та зменшує витрати на комунальні послуги.

Проте є нюанси: цегла гірше витримує вологу, а кріпити до неї меблі чи обладнання складніше. Також вона менш стійка до навантажень, ніж повнотіла.

Пустотіла цегла. Фото: OLX

Клінкерна цегла для фасаду

Клінкерна цегла — найдорожчий, але й один із найпрестижніших варіантів. Її випалюють при температурі понад 1200°C, що робить надзвичайно міцною та стійкою до вологи. Вона не втрачає колір, витримує морози та служить понад 100 років.

Найчастіше клінкер використовують для облицювання фасадів або будівництва декоративних елементів. Він надає будинку респектабельного вигляду та не потребує додаткової обробки. Проте через високу ціну та сильну теплопровідність його рідко використовують для зведення всіх стін.

Клінкерна цегла. Фото: ДімКомфорт

Як вибрати цеглу для будинку

Щоб визначитися з вибором, варто врахувати кілька факторів:

бюджет на будівництво;

призначення цегли (фундамент, несучі стіни, перегородки, фасад);

кліматичні умови регіону;

необхідний рівень тепло- та звукоізоляції;

естетичні вимоги.

Керамічна цегла підходить для фундаментів та несучих стін. Силікатна — для внутрішніх перегородок і фасадів, але тільки з утепленням. Пустотіла — оптимальна для житлових будинків завдяки теплу й легкості. Клінкер — ідеальний варіант для облицювання та створення довговічного екстер’єру.

Яка цегла є найкращою для будинку

Немає універсальної відповіді, адже все залежить від цілей будівництва та бюджету. Якщо потрібна надійність і класика — обирають кераміку. Якщо важливий баланс ціни та якості — зупиняються на пустотілій. Для елітних фасадів найкращим рішенням буде клінкер.

"Досвід показує: найчастіше поєднують кілька видів цегли. Наприклад, несучі стіни роблять із червоної, перегородки — з силікатної, а фасад облицьовують клінкером. Такий підхід дозволяє отримати комфортний, теплий і довговічний будинок", — кажуть будівельники.

