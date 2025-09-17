єВідновлення у проєкті державного бюджету на 2026 рік — цифри та розподіл коштів

єВідновлення-2026 — скільки грошей та куди планують спрямувати
Уряд підготував проєкт бюджету 2026 року, де окрему увагу приділили відбудові житла, знищеного чи пошкодженого внаслідок війни. У документі фінансування державної програми "єВідновлення" попередньо заплановано виділити понад 7 млрд грн.
Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, "єВідновлення" стало ключовим інструментом підтримки постраждалих родин.
"У новому бюджеті закладено рекордний обсяг фінансування, що дозволить покрити потреби десятків тисяч заявників", — наголосила депутатка.
Скільки грошей дадуть на сертифікати
Найбільша частина фінансування стосується саме житлових сертифікатів — у 2026 році на них виділять 5,467 млрд грн.
Ці сертифікати дозволять:
- придбати нову квартиру чи будинок замість зруйнованого;
- обрати житло в будь-якому регіоні України;
- закріпити право власності за новою адресою.
"Ми прагнемо, щоб кожна родина, яка втратила дім через російську агресію, отримала реальну можливість почати нове життя", — підкреслила Шуляк.
Компенсації за ремонт пошкодженого житла
Окремий блок фінансування у бюджеті передбачений для тих, у кого будинки чи квартири залишилися, але зазнали серйозних руйнувань. На компенсації за ремонти у 2026 році планують виділити 1,228 млрд грн.
Допомога поширюватиметься на:
- відновлення дахів, вікон та дверей;
- ремонт несучих конструкцій та фасадів;
- внутрішнє відновлення квартир і будинків.
Капітальні ремонти багатоквартирних будинків
Ще одна стаття витрат у бюджеті стосується багатоквартирних будинків. На розроблення проектної документації для їхнього капремонту заклали 356 млн грн.
"Важливо не лише допомогти приватним власникам, а й підтримати мешканців багатоповерхівок. Це великі об’єкти, і їхня відбудова потребує планування та фінансів", — пояснила Шуляк.
Джерела фінансування єВідновлення
Кошти на програму надходитимуть з державного бюджету та спеціального фонду, зокрема з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Додатково фінансування може включати:
- міжнародну допомогу від партнерів;
- донорські програми від іноземних організацій;
- надходження до спеціальних фондів.
Результати програми єВідновлення
За час дії програми українці вже отримали суттєву допомогу. Станом на 1 вересня 2025 року компенсації отримали понад 131 тисяча родин на суму 44,3 млрд грн.
"Програма вже довела свою ефективність. Ми будемо продовжувати її фінансування, бо це прямий внесок у відновлення країни та повернення українців до нормального життя", — відзначила Шуляк.
Раніше уряд спростив процедуру відбудови зруйнованого внаслідок обстрілів РФ житла. Це рішення прискорить відновлення багатоквартирних будинків і гуртожитків.
Також у Києві прискорюють виплати за програмою "єВідновлення" для громадян, чиє житло постраждало від російських атак. Передусім це стосується тих будинків, які вже обстежили та по яких вже оформлюють необхідні документи.
