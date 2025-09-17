єВідновлення у проєкті державного бюджету на 2026 рік — цифри та розподіл коштів

Пошкоджений внаслідок атаки РФ будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Уряд підготував проєкт бюджету 2026 року, де окрему увагу приділили відбудові житла, знищеного чи пошкодженого внаслідок війни. У документі фінансування державної програми "єВідновлення" попередньо заплановано виділити понад 7 млрд грн.

Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, "єВідновлення" стало ключовим інструментом підтримки постраждалих родин.

"У новому бюджеті закладено рекордний обсяг фінансування, що дозволить покрити потреби десятків тисяч заявників", — наголосила депутатка.

Скільки грошей дадуть на сертифікати

Найбільша частина фінансування стосується саме житлових сертифікатів — у 2026 році на них виділять 5,467 млрд грн.

Ці сертифікати дозволять:

придбати нову квартиру чи будинок замість зруйнованого;

обрати житло в будь-якому регіоні України;

закріпити право власності за новою адресою.

"Ми прагнемо, щоб кожна родина, яка втратила дім через російську агресію, отримала реальну можливість почати нове життя", — підкреслила Шуляк.

Компенсації за ремонт пошкодженого житла

Окремий блок фінансування у бюджеті передбачений для тих, у кого будинки чи квартири залишилися, але зазнали серйозних руйнувань. На компенсації за ремонти у 2026 році планують виділити 1,228 млрд грн.

Допомога поширюватиметься на:

відновлення дахів, вікон та дверей;

ремонт несучих конструкцій та фасадів;

внутрішнє відновлення квартир і будинків.

Капітальні ремонти багатоквартирних будинків

Ще одна стаття витрат у бюджеті стосується багатоквартирних будинків. На розроблення проектної документації для їхнього капремонту заклали 356 млн грн.

"Важливо не лише допомогти приватним власникам, а й підтримати мешканців багатоповерхівок. Це великі об’єкти, і їхня відбудова потребує планування та фінансів", — пояснила Шуляк.

Джерела фінансування єВідновлення

Кошти на програму надходитимуть з державного бюджету та спеціального фонду, зокрема з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Додатково фінансування може включати:

міжнародну допомогу від партнерів;

донорські програми від іноземних організацій;

надходження до спеціальних фондів.

Результати програми єВідновлення

За час дії програми українці вже отримали суттєву допомогу. Станом на 1 вересня 2025 року компенсації отримали понад 131 тисяча родин на суму 44,3 млрд грн.

"Програма вже довела свою ефективність. Ми будемо продовжувати її фінансування, бо це прямий внесок у відновлення країни та повернення українців до нормального життя", — відзначила Шуляк.

Раніше уряд спростив процедуру відбудови зруйнованого внаслідок обстрілів РФ житла. Це рішення прискорить відновлення багатоквартирних будинків і гуртожитків.

Також у Києві прискорюють виплати за програмою "єВідновлення" для громадян, чиє житло постраждало від російських атак. Передусім це стосується тих будинків, які вже обстежили та по яких вже оформлюють необхідні документи.