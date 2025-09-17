Відео
єВідновлення-2026 — скільки грошей та куди планують спрямувати

Дата публікації: 17 вересня 2025 15:10
єВідновлення у проєкті державного бюджету на 2026 рік — цифри та розподіл коштів
Пошкоджений внаслідок атаки РФ будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Уряд підготував проєкт бюджету 2026 року, де окрему увагу приділили відбудові житла, знищеного чи пошкодженого внаслідок війни. У документі фінансування державної програми "єВідновлення" попередньо заплановано виділити понад 7 млрд грн.

Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, "єВідновлення" стало ключовим інструментом підтримки постраждалих родин. 

"У новому бюджеті закладено рекордний обсяг фінансування, що дозволить покрити потреби десятків тисяч заявників", — наголосила депутатка.

Скільки грошей дадуть на сертифікати

Найбільша частина фінансування стосується саме житлових сертифікатів — у 2026 році на них виділять 5,467 млрд грн.

Ці сертифікати дозволять:

  • придбати нову квартиру чи будинок замість зруйнованого;
  • обрати житло в будь-якому регіоні України;
  • закріпити право власності за новою адресою.

"Ми прагнемо, щоб кожна родина, яка втратила дім через російську агресію, отримала реальну можливість почати нове життя", — підкреслила Шуляк.

Компенсації за ремонт пошкодженого житла

Окремий блок фінансування у бюджеті передбачений для тих, у кого будинки чи квартири залишилися, але зазнали серйозних руйнувань. На компенсації за ремонти у 2026 році планують виділити 1,228 млрд грн.

Допомога поширюватиметься на:

  • відновлення дахів, вікон та дверей;
  • ремонт несучих конструкцій та фасадів;
  • внутрішнє відновлення квартир і будинків.

Капітальні ремонти багатоквартирних будинків

Ще одна стаття витрат у бюджеті стосується багатоквартирних будинків. На розроблення проектної документації для їхнього капремонту заклали 356 млн грн.

"Важливо не лише допомогти приватним власникам, а й підтримати мешканців багатоповерхівок. Це великі об’єкти, і їхня відбудова потребує планування та фінансів", — пояснила Шуляк.

Джерела фінансування єВідновлення

Кошти на програму надходитимуть з державного бюджету та спеціального фонду, зокрема з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Додатково фінансування може включати:

  • міжнародну допомогу від партнерів;
  • донорські програми від іноземних організацій;
  • надходження до спеціальних фондів.

Результати програми єВідновлення

За час дії програми українці вже отримали суттєву допомогу. Станом на 1 вересня 2025 року компенсації отримали понад 131 тисяча родин на суму 44,3 млрд грн. 

"Програма вже довела свою ефективність. Ми будемо продовжувати її фінансування, бо це прямий внесок у відновлення країни та повернення українців до нормального життя", — відзначила Шуляк.

Раніше уряд спростив процедуру відбудови зруйнованого внаслідок обстрілів РФ житла. Це рішення прискорить відновлення багатоквартирних будинків і гуртожитків.

Також у Києві прискорюють виплати за програмою "єВідновлення" для громадян, чиє житло постраждало від російських атак. Передусім це стосується тих будинків, які вже обстежили та по яких вже оформлюють необхідні документи.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
