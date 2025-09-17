єВідновлення в проекте государственного бюджета на 2026 год — цифры и распределение средств

Поврежденный в результате атаки РФ дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Правительство подготовило проект бюджета 2026 года, где отдельное внимание уделили восстановлению жилья, уничтоженного или поврежденного в результате войны. В документе финансирование государственной программы "єВідновлення" предварительно запланировано выделить более 7 млрд грн.

Как отметила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, "єВідновлення" стало ключевым инструментом поддержки пострадавших семей.

Реклама

Читайте также:

"В новом бюджете заложен рекордный объем финансирования, что позволит покрыть потребности десятков тысяч заявителей", — подчеркнула депутат.

Сколько денег дадут на сертификаты

Наибольшая часть финансирования касается именно жилищных сертификатов — в 2026 году на них выделят 5,467 млрд грн.

Эти сертификаты позволят:

приобрести новую квартиру или дом вместо разрушенного;

выбрать жилье в любом регионе Украины;

закрепить право собственности по новому адресу.

"Мы стремимся, чтобы каждая семья, которая потеряла дом из-за российской агрессии, получила реальную возможность начать новую жизнь", — сказала Шуляк.

Компенсации за ремонт поврежденного жилья

Отдельный блок финансирования в бюджете предусмотрен для тех, у кого дома или квартиры остались, но подверглись серьезным разрушениям. На компенсации за ремонты в 2026 году планируют выделить 1,228 млрд грн.

Помощь будет распространяться на:

восстановление крыш, окон и дверей;

ремонт несущих конструкций и фасадов;

внутреннее восстановление квартир и домов.

Капитальные ремонты многоквартирных домов

Еще одна статья расходов в бюджете касается многоквартирных домов. На разработку проектной документации для их капремонта заложили 356 млн грн.

"Важно не только помочь частным владельцам, но и поддержать жителей многоэтажек. Это большие объекты, и их восстановление требует планирования и финансов", — пояснила Шуляк.

Источники финансирования єВідновлення

Средства на программу будут поступать из государственного бюджета и специального фонда, в частности из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Дополнительно финансирование может включать:

международную помощь от партнеров;

донорские программы от иностранных организаций;

поступления в специальные фонды.

Результаты программы єВідновлення

За время действия программы украинцы уже получили существенную помощь. По состоянию на 1 сентября 2025 года компенсации получили более 131 тысячи семей на сумму 44,3 млрд грн.

"Программа уже доказала свою эффективность. Мы будем продолжать ее финансирование, потому что это прямой вклад в восстановление страны и возвращение украинцев к нормальной жизни", — отметила Шуляк.

Ранее правительство упростило процедуру восстановления разрушенного в результате обстрелов РФ жилья. Это решение ускорит восстановление многоквартирных домов и общежитий.

Также в Киеве ускоряют выплаты по программе "єВідновлення" для граждан, чье жилье пострадало от российских атак. Прежде всего это касается тех домов, которые уже обследовали и по которым уже оформляют необходимые документы.