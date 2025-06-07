Хто може отримати житло від держави в Україні у 2025 — умови та пільги

Дівчина з ключами. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні зберігається державна політика соціального захисту найвразливіших категорій населення через надання безоплатного житла або житла з компенсацією. Попри обмежене фінансування, певні групи громадян усе ще можуть претендувати на житлову площу від держави.

Державні програми в Україні, зокрема Закон України "Про житловий фонд соціального призначення", чітко визначають категорії громадян, які можуть отримати житло безплатно або за пільговими умовами.

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Ось основні групи, які мають перевагу у 2025 році:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО). Люди, які втратили житло через війну або залишили окуповані території, можуть претендувати на тимчасове або постійне житло. Для цього необхідно підтвердити статус ВПО та відсутність іншого житла на підконтрольній території України. У 2025 році ВПО також можуть використовувати житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" для купівлі нового житла. Військовослужбовці та їхні сім’ї. Учасники бойових дій (УБД), ветерани війни, а також сім’ї загиблих військових мають право на безплатне житло або компенсацію за винайм. Військові, які прослужили понад 20 років і перебувають на квартирному обліку, можуть отримати квартиру у власність. У 2025 році держава пропонує три варіанти: постійне житло, службове житло або грошову компенсацію. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Після закінчення перебування в дитячих будинках чи прийомних сім’ях молоді люди до 23 років можуть отримати житло від держави, якщо не мають власної нерухомості. Мешканці аварійних будинків. Українці, чиї будинки визнані непридатними для проживання через загрозу обвалу, пожежу чи повінь, можуть бути переселені в маневровий житловий фонд або отримати нове житло поза чергою. Багатодітні сім’ї. Сім’ї з п’ятьма і більше дітьми або ті, де одночасно народилося троє чи більше дітей, мають право на першочергове отримання житла. Інші пільгові категорії. Сюди входять люди з інвалідністю, ветерани праці, особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також сім’ї загиблих під час виконання службових обов’язків.

Ці категорії мають право на соціальне житло, яке надається без права викупу та орендної плати. Однак через обмежений житловий фонд і повільне будівництво соціального житла черги рухаються дуже повільно, а подекуди люди чекають роками.

Як стати в чергу на житло

Отримання житла від держави — це бюрократичний процес, який потребує часу та ретельної підготовки документів. Ось покрокова інструкція:

збір документів. Паспорт, ІПН, довідка про доходи, документи, що підтверджують пільгову категорію (наприклад, довідка ВПО, посвідчення УБД, медичні довідки);

подача заяви. Зверніться до місцевої ради або ЦНАПу за місцем проживання. Для військових — до органу, де вони перебувають на обліку;

постановка в чергу: Після перевірки документів вас включать до черги. Першочерговість залежить від категорії та дати подачі заяви;

очікування. Через обмежений житловий фонд очікування може тривати роками. Пільгові категорії (ВПО, військові, сироти) отримують житло швидше.

Зазначимо, що приховування доходів чи майна може призвести до виключення з черги.

Реалії та виклики: чому не всі отримують житло

Попри задеклароване право на житло, на практиці програми стикаються з низкою проблем.

Обмежений житловий фонд. Будівництво соціального житла в Україні майже не ведеться, тож розподіл квартир залежить від наявності вторинного ринку. Довгі черги. Деякі громадяни чекають житла десятиліттями, а черга може навіть "відкочуватися" назад через бюрократичні помилки. Корупція та зловживання. Випадки, коли житло надають не за чергою, не рідкість. Це викликає недовіру до системи. Фінансування. Хоча програми частково підтримуються міжнародними партнерами (ЄС, Світовий банк), брак коштів гальмує процес.

Наприклад, у 2025 році держава активно використовує міжнародну допомогу для компенсацій за зруйноване житло, але виплати можуть затримуватися до шести місяців через велику кількість заявок.

Що ще варто знати українцям

На сучасному українському ринку праці безплатне житло стає надзвичайно привабливим бонусом для шукачів роботи. Протягом 2025 року помітно зростає попит на вакансії, що пропонують проживання, оскільки чимало українців готові до переїзду заради працевлаштування. Найчастіше такі пропозиції зустрічаються у секторах обслуговування, сільського господарства, виробництва, будівництва та охорони.

Також ми повідомляли, що іпотечний ринок в Україні демонструє дивовижне відновлення, перевершуючи навіть найсміливіші прогнози. Попри триваючу війну, активність на ринку житла зростає, головним чином завдяки державній програмі "єОселя". Цікаво, що разом з державною підтримкою збільшується й частка комерційної іпотеки, свідчачи про загальне пожвавлення.