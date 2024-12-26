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Що ви робите не так у макіяжі — помилки, які додають віку

26 грудня 2024 10:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Помилки у макіяжі, які додають віку — чи робите ви їх щодня
Невдалий макіяж. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З роками макіяж стає не просто засобом для підкреслення краси, а й інструментом для делікатного омолодження. Проте тут важливо дотримуватися балансу. Перебір з косметикою не тільки не приховує вікових змін, а й може додати зайвих років.

Експерти з краси в бесіді з Daily Mail розповіли про це детальніше.

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Легка основа — секрет молодості

Візажистка Нідія Фігероа радить уникати щільних тональних основ, які підкреслюють текстуру шкіри. Легке або середнє покриття забезпечить природний вигляд. До того ж важливо правильно підготувати шкіру: зволоження має бути першим кроком у створенні макіяжу.

Її колега з Нью-Йорка, Дріта Палевич, попереджає про головну помилку — надлишок продуктів. Щільні шари косметики створюють ефект "маски", що має неприродний вигляд. Замість цього краще використовувати легкі засоби лише там, де це необхідно.

Важливу роль грає не макіяж, а якісний догляд за шкірою
Жінка робить масаж обличчя. Фото: Freepik

Кремові текстури

Ще один важливий момент — вибір продуктів. З віком шкіра стає сухішою, тому кремові текстури стають незамінними. Кремові рум'яна та хайлайтери додають обличчю природного сяйва і зволоженості.

Роуз-Марі Свіфт, засновниця косметичного бренду, зазначає, що кремові продукти не лише живлять шкіру, але й допомагають створити молодший вигляд. 

Багато косметики використовувати не варто
Гарно нафарбована жінка. Фото: Freepik

Як зробити очі виразними

Вибір вій також має велике значення. Надто довгі або густі накладні вії створюють важкий вигляд і роблять очі візуально меншими. Легкі, природні варіанти, наклеєні секціями, краще підходять для вікового макіяжу.

Крім того, використання надмірно матових тіней може зробити старим вигляд. А вот легкий блиск на повіках або в куточках очей освіжить образ.

З віком акценти в макіяжі змінюються
Жінка фарбується. Фото: Freepik

Брови

Густі брови додають обличчю молодості. Фахівець із брів Джоуї Гілі наголошує, що занадто тонкі брови мають неприродний вигляд і додають віку. Для підтримки густоти варто використовувати тоновані гелі або фарбування.

Проте не варто забувати і про догляд. Легка корекція форми допоможе зберегти акуратний вигляд брів. 

Раніше ми писали про те, який має вигляд ідеальний макіяж 2025 року.

Також ми повідомляли про простий трюк в макіяжі, що помітно змінює зовнішній вигляд.

мода макіяж жінки краса стиль

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11:23 Хто з дітей під час війни отримає допомогу в 11,2 тис. грн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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