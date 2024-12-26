Ошибки в макияже, которые прибавляют возраст — делаете ли вы их каждый день

Неудачный макияж. Фото: Freepik

С годами макияж становится не просто средством для подчеркивания красоты, но и инструментом для деликатного омоложения. Однако здесь важно соблюдать баланс. Перебор с косметикой не только не скрывает возрастных изменений, но может добавить лишние годы.

Эксперты по красоте в беседе с Daily Mail рассказали об этом подробнее.

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Легкая основа — секрет молодости

Визажистка Нидия Фигероа советует избегать плотных тональных основ, подчеркивающих текстуру кожи. Легкое или среднее покрытие обеспечит естественный вид. Вдобавок важно правильно подготовить кожу: увлажнение должно быть первым шагом в создании макияжа.

Ее коллега из Нью-Йорка, Дрита Палевич, предупреждает о главной ошибке — избытке продуктов. Плотные слои косметики создают эффект "маски", имеющий неестественный вид. Вместо этого лучше использовать легкие средства только там, где это необходимо.

Женщина делает массаж лица. Фото: Freepik

Кремовые текстуры

Еще один немаловажный момент — выбор продуктов. С возрастом кожа становится более сухой, поэтому кремовые текстуры становятся незаменимыми. Кремовые румяна и хайлайтеры придают лицу природное сияние и увлажненность.

Роуз-Мари Свифт, основательница косметического бренда, отмечает, что кремовые продукты не только питают кожу, но и помогают создать более молодой вид.

Красивая женщина. Фото: Freepik

Как сделать глаза выразительными

Выбор ресниц также имеет огромное значение. Слишком длинные или густые накладные ресницы создают тяжелый вид и делают глаза визуально меньше. Легкие, естественные варианты, наклеенные секциями, лучше подходят для возрастного макияжа.

Кроме того, использование чрезмерно матовых теней может сделать старый вид. А вот легкий блеск на веках или в уголках глаз освежит образ.

Женщина наносит макияж. Фото: Freepik

Брови

Густые брови придают лицу молодость. Специалист по бровям Джоуи Гили отмечает, что слишком тонкие брови выглядят неестественно и прибавляют возраст. Для поддержания густоты следует использовать тонированные гели или покраску.

Однако не стоит забывать и об уходе. Легкая коррекция формы поможет сохранить аккуратный вид бровей.

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