Ошибки в макияже, которые прибавляют возраст — делаете ли вы их каждый день

Что вы делаете не так в макияже — ошибки, что прибавляют возраст
С годами макияж становится не просто средством для подчеркивания красоты, но и инструментом для деликатного омоложения. Однако здесь важно соблюдать баланс. Перебор с косметикой не только не скрывает возрастных изменений, но может добавить лишние годы.
Эксперты по красоте в беседе с Daily Mail рассказали об этом подробнее.
Как правильно делать макияж женщинам постарше
Легкая основа — секрет молодости
Визажистка Нидия Фигероа советует избегать плотных тональных основ, подчеркивающих текстуру кожи. Легкое или среднее покрытие обеспечит естественный вид. Вдобавок важно правильно подготовить кожу: увлажнение должно быть первым шагом в создании макияжа.
Ее коллега из Нью-Йорка, Дрита Палевич, предупреждает о главной ошибке — избытке продуктов. Плотные слои косметики создают эффект "маски", имеющий неестественный вид. Вместо этого лучше использовать легкие средства только там, где это необходимо.
Кремовые текстуры
Еще один немаловажный момент — выбор продуктов. С возрастом кожа становится более сухой, поэтому кремовые текстуры становятся незаменимыми. Кремовые румяна и хайлайтеры придают лицу природное сияние и увлажненность.
Роуз-Мари Свифт, основательница косметического бренда, отмечает, что кремовые продукты не только питают кожу, но и помогают создать более молодой вид.
Как сделать глаза выразительными
Выбор ресниц также имеет огромное значение. Слишком длинные или густые накладные ресницы создают тяжелый вид и делают глаза визуально меньше. Легкие, естественные варианты, наклеенные секциями, лучше подходят для возрастного макияжа.
Кроме того, использование чрезмерно матовых теней может сделать старый вид. А вот легкий блеск на веках или в уголках глаз освежит образ.
Брови
Густые брови придают лицу молодость. Специалист по бровям Джоуи Гили отмечает, что слишком тонкие брови выглядят неестественно и прибавляют возраст. Для поддержания густоты следует использовать тонированные гели или покраску.
Однако не стоит забывать и об уходе. Легкая коррекция формы поможет сохранить аккуратный вид бровей.
Раньше мы писали о том, как выглядит идеальный макияж 2025 года.
Также мы сообщали о простом трюке в макияже, что заметно меняет внешний вид.
Читайте Новини.LIVE!