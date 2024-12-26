Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Что вы делаете не так в макияже — ошибки, что прибавляют возраст arrow

Что вы делаете не так в макияже — ошибки, что прибавляют возраст

26 декабря 2024 10:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Ошибки в макияже, которые прибавляют возраст — делаете ли вы их каждый день
Неудачный макияж. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

С годами макияж становится не просто средством для подчеркивания красоты, но и инструментом для деликатного омоложения. Однако здесь важно соблюдать баланс. Перебор с косметикой не только не скрывает возрастных изменений, но может добавить лишние годы.

Эксперты по красоте в беседе с Daily Mail рассказали об этом подробнее.

Читайте также:

Как правильно делать макияж женщинам постарше

Легкая основа — секрет молодости

Визажистка Нидия Фигероа советует избегать плотных тональных основ, подчеркивающих текстуру кожи. Легкое или среднее покрытие обеспечит естественный вид. Вдобавок важно правильно подготовить кожу: увлажнение должно быть первым шагом в создании макияжа.

Ее коллега из Нью-Йорка, Дрита Палевич, предупреждает о главной ошибке — избытке продуктов. Плотные слои косметики создают эффект "маски", имеющий неестественный вид. Вместо этого лучше использовать легкие средства только там, где это необходимо.

Важную роль играет не макияж, а качественный уход за кожей.
Женщина делает массаж лица. Фото: Freepik

Кремовые текстуры

Еще один немаловажный момент — выбор продуктов. С возрастом кожа становится более сухой, поэтому кремовые текстуры становятся незаменимыми. Кремовые румяна и хайлайтеры придают лицу природное сияние и увлажненность.

Роуз-Мари Свифт, основательница косметического бренда, отмечает, что кремовые продукты не только питают кожу, но и помогают создать более молодой вид.

Многие косметики использовать не стоит
Красивая женщина. Фото: Freepik

Как сделать глаза выразительными

Выбор ресниц также имеет огромное значение. Слишком длинные или густые накладные ресницы создают тяжелый вид и делают глаза визуально меньше. Легкие, естественные варианты, наклеенные секциями, лучше подходят для возрастного макияжа.

Кроме того, использование чрезмерно матовых теней может сделать старый вид. А вот легкий блеск на веках или в уголках глаз освежит образ.

С возрастом акценты в макияже меняются
Женщина наносит макияж. Фото: Freepik

Брови

Густые брови придают лицу молодость. Специалист по бровям Джоуи Гили отмечает, что слишком тонкие брови выглядят неестественно и прибавляют возраст. Для поддержания густоты следует использовать тонированные гели или покраску.

Однако не стоит забывать и об уходе. Легкая коррекция формы поможет сохранить аккуратный вид бровей.

Раньше мы писали о том, как выглядит идеальный макияж 2025 года.

Также мы сообщали о простом трюке в макияже, что заметно меняет внешний вид.

мода макияж женщины красота стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:53 Новый удар по оккупантам в Крыму — атаковано украденное РФ судно

10:52 Пенсии во Львове в 2025 году — какие изменения ожидать

10:51 Вилкул сообщил о состоянии пострадавших после удара в Кривом Роге

10:30 Как сохранить бюджет на Новый год и избежать долгов

10:28 Авиакатастрофа в Актау – самолет могли сбить с российской ЗРК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

10:21 В Одессе уничтожают санаторий для ветеранов — что известно

10:14 Полеты над Украиной — эксперт высказался против и назвал причину

10:09 В четверг украинец может уволить Гвардиолу из Манчестер Сити

09:49 Опасность с моря — РФ снова обстреливает Украину с кораблей

10:53 Новый удар по оккупантам в Крыму — атаковано украденное РФ судно

10:52 Пенсии во Львове в 2025 году — какие изменения ожидать

10:51 Вилкул сообщил о состоянии пострадавших после удара в Кривом Роге

10:30 Как сохранить бюджет на Новый год и избежать долгов

10:28 Авиакатастрофа в Актау – самолет могли сбить с российской ЗРК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:21 В Одессе уничтожают санаторий для ветеранов — что известно

10:14 Полеты над Украиной — эксперт высказался против и назвал причину

10:09 В четверг украинец может уволить Гвардиолу из Манчестер Сити

09:49 Опасность с моря — РФ снова обстреливает Украину с кораблей

09:49 Убийство Фарион — Зинченко изменили квалификацию преступления

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать