Парфуми, якими користуються знаменитості: добірка культових ароматів

Марго Роббі. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Парфуми можуть багато розповісти про людину. І хоча зірки часто представляють аромати відомих брендів у рекламних кампаніях, у повсякденному житті вони нерідко віддають перевагу зовсім іншим композиціям. Деякі своїх фаворитів називали в інтерв'ю, інші випадково "засвітили" флакони вдома або під час покупок у парфумерних бутиках.

Новини.LIVE зібрали аромати, які найчастіше пов'язують із відомими акторками, моделями та співачками.

Марго Роббі — Calvin Klein Deep Euphoria

Марго Роббі подобаються жіночні, але не надто солодкі композиції. Deep Euphoria поєднує свіжість зеленого мандаринового листя, білого перцю та каскалону з ніжними квітами. У серці аромату звучать троянда, жасмин самбак, півонія й герань, а завершують композицію пачулі, деревні акорди та мускус. У результаті виходить глибокий аромат, який добре розкривається протягом дня.

Бейонсе — Kilian Angel's Share

Любителям теплих гурманських ароматів точно знайомий Angel's Share. Саме його часто пов'язують із Бейонсе. Композиція натхненна процесом витримки коньяку в дубових бочках, звідки й походить назва. У парфумі відчуваються насичені ноти коньяку, кориці, горіхів і бобів тонка. Аромат чудово підходить для прохолодної погоди або вечірніх виходів.

Гейлі Бібер — Ex Nihilo Fleur Narcotique

Fleur Narcotique вже кілька років не втрачає популярності. Його легко впізнати за поєднанням соковитих фруктів і квітів. На початку звучать бергамот, лічі та персик, далі композиція переходить у жасмин, півонію й флердоранж. Фінальні деревні акорди, мускус і мох роблять аромат більш стійким і благородним.

Вікторія Бекхем — Byredo Bal d'Afrique

Вікторія Бекхем давно захоплюється нішевою парфумерією, і серед її улюбленців часто називають Bal d'Afrique. Це аромат із цитрусовим стартом, легкими квітковими відтінками та теплими деревними нотами. Він залишає красивий шлейф, через що цей парфум вже давно став сучасною класикою серед поціновувачів нішевих брендів.

Тейлор Свіфт — Tom Ford Santal Blush

Santal Blush побудований навколо сандалової деревини, але не здається важким. На початку відчуваються спеції — кориця, кмин і пажитник, пізніше з'являються жасмин, троянда та іланг-іланг. Завершують композицію кедр, мускус, бензоїн і легкі удові відтінки.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі — Byredo Gypsy Water

Ще один культовий аромат від Byredo, який давно став фаворитом багатьох знаменитостей. Gypsy Water починається з лимона, бергамота й чорного перцю, після чого відкриваються ноти ладану, ірисового кореня, сосни та ялівцю. Наприкінці залишаються сандал, амбра й ніжна ваніль. Композиція свіжа й водночас дуже впізнавана.

Зендея — Lancôme Idôle

Зендея вже кілька років є обличчям Idôle, але цей аромат також входить до її особистих фаворитів. Він побудований на поєднанні троянди, жасмину та білого мускусу. Парфум вийшов сучасним, чистим і жіночним, тому його часто обирають для щоденного використання.

Раніше ми писали про те, до яких парфумів на це літо варто придивитися чоловікам. Вони чудово освіжають у найспекотніші дні.

Також Новини.LIVE повідомляли про легендарні парфуми 2010-х років, які стали знаковими для багатьох. Аромати досі мають попит серед поціновувачів оригінальних композицій.