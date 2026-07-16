Одна модель штанів Zara викликала хвилю обговорень у мережі

Товар від Zara. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Цього літа одна модель штанів Zara несподівано стала однією з найбільш обговорюваних у соцмережах. Але причина зовсім не в тому, що їх масово носять знаменитості чи модні блогери. У центрі уваги вони опинилися через десятки вірусних роликів, у яких власниці цих брюк падають просто під час ходьби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Harper's Bazaar Ukraine.

Штани Zara стали сенсацією у TikTok

У TikTok стрімко набирає популярність хештег #deadlyzarapants. Під ним користувачки публікують відео з камер спостереження, записи з телефонів і навіть фото з лікарень. Багато хто показує синці, розбиті коліна, садна, а дехто розповідає, що після падіння отримав перелом руки чи ноги.

У коментарях вже навіть жартують, що до цих штанів варто додавати попередження про можливу небезпеку.

Мова йде про широкі подовжені брюки Zara з високою посадкою та м'яким еластичним поясом. Вони виконані зі 100% поліестеру, а сама тканина дуже легка й ковзка. Через широкий крій і довгі штанини тканина під час ходьби легко потрапляє під підошву взуття. Достатньо одного невдалого кроку, щоб людина перечепилася і втратила рівновагу.

Популярні штани від Zara. Фото від Zara

Саме це й відбувається у більшості відео, які зараз активно поширюються мережею. Жінки буквально наступають на власні штани, після чого падають. Одна з користувачок TikTok навіть пожартувала, що історія цих брюк уже заслуговує на окремий документальний фільм від Netflix.

Цікаво, що хвиля таких роликів не відлякала покупців. Навпаки, модель стала ще популярнішою. Багато модниць кажуть, що їм подобається поєднання високої посадки, вільного силуету, еластичного пояса та зручних кишень, тому вони готові носити ці штани, просто уважніше стежачи за довжиною штанин під час ходьби.

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