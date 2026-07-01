Неочевидна помилка: парфуми, які можуть зіпсувати враження про вас

Парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Аромат може багато розповісти про людину ще до першої розмови. Саме тому до вибору парфумів варто ставитися не менш уважно, ніж до одягу чи аксесуарів. Деякі композиції, які ще кілька років тому були на піку популярності, сьогодні здатні справити зовсім інше враження.

Новини.LIVE поділиться порадами з цього приводу.

Яких ароматів варто уникати

Насамперед варто бути обережними із надто солодкими ароматами. Парфуми з яскраво вираженими нотами карамелі, цукрової вати, ванілі або шоколаду багатьом здаються затишними та приємними. Проте в реальному житті такі запахи часто виявляються занадто насиченими. Особливо в теплу пору року вони можуть швидко набридати як власниці аромату, так і людям поруч.

Не менш суперечливо сприймаються парфуми з різким синтетичним звучанням. Якщо аромат нагадує косметичний засіб або побутову хімію, навряд чи він додасть образу привабливості. Сьогодні дедалі більше людей віддають перевагу іншим композиціям, у яких ноти звучать природно та гармонійно.

Окрема категорія — важкі східні аромати. Уд, насичений мускус, амбра та інші глибокі компоненти можуть розкриватися дуже красиво, але лише за умови помірного використання. В іншому випадку парфуми стають надто нав'язливими й буквально заповнюють увесь простір навколо.

Також не завжди доречними будуть аромати, які залишають надто довгий і густий шлейф. Навіть дорогі парфуми можуть викликати дискомфорт у громадському транспорті, офісі чи кафе, якщо їх нанесено занадто багато.

Однак варто враховувати і те, що універсального аромату, який подобався б абсолютно всім, не існує. Але найкраще враження зазвичай справляють парфуми, які не намагаються привернути до себе всю увагу. Легкі, збалансовані композиції часто звучать значно дорожче та елегантніше, ніж найгучніші й найсолодші новинки.

Раніше ми писали про те, які бюджетні парфуми можуть нагадувати деякі нішеві аромати і пахнути не гірше. Мова піде про аромати з дорогим звучанням.

Також Новини.LIVE повідомляли, на які парфуми від Zara варто звернути увагу. Вони мають незабутній шлейф.