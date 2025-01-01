Як приховати сліди безсонної ночі — спробуйте цей трюк у макіяжі

Не спали всю ніч — як макіяж може врятувати ваш зовнішній вигляд
Коли вночі так і не вдалося виспатися, а зранку треба мати вигляд на всі сто, макіяж стає вашим рятівником. Однак важливо пам’ятати, що навіть найчарівніша косметика не приховає втомленої шкіри, якщо не приділяти уваги регулярному догляду, правильному харчуванню і зволоженню.
Сайт Bonjour розповів, що ж робити, якщо діяти таки потрібно негайно.
Лайфхаки в макіяжі, про які варто знати
Крок 1: Догляд
Почніть свій ранок із очищення шкіри за допомогою тоніка або гелю. Після цього обов’язково нанесіть зволожувальний крем. Маленька хитрість: якщо на кремі не зазначено зворотного, перед нанесенням поставте його в холодильник на кілька хвилин. Такий охолоджений засіб не лише освіжить, а й допоможе зняти ранкову припухлість.
Крок 2: Консилер — ваш рятівник
Темні кола під очима? Тут у гру вступає консилер! Обирайте продукт із легким персиковим відтінком, щоб "прибрати" синці. Наносьте його легкими рухами пальців або спонжем саме на темні ділянки. Головне — не перестарайтеся, адже природність завжди має кращий вигляд.
Крок 3: Хайлайтер і кремові текстури
Тепер час повернути обличчю "життя". Кремовий хайлайтер допоможе мати свіжий вигляд: легкий штрих на вилицях, спинці носа та над губами зробить чудеса. Уникайте пудрових продуктів — вони часто підкреслюють втому. Замість цього обирайте кремові рум’яна, які додають шкірі здорового вигляду. А якщо є трохи часу для макіяжу очей, оберіть світлі відтінки — вони одразу освіжать ваш зовнішній вигляд.
Пам’ятайте, що макіяж — це лише інструмент, а справжній секрет краси — це турбота про себе. Тому навіть після найважчих ночей приділяйте увагу своїй шкірі, і вона вам подякує.
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