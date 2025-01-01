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Не спали всю ніч — як макіяж може врятувати ваш зовнішній вигляд

1 січня 2025 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як приховати сліди безсонної ночі — спробуйте цей трюк у макіяжі
Яскравий макіяж. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Коли вночі так і не вдалося виспатися, а зранку треба мати вигляд на всі сто, макіяж стає вашим рятівником. Однак важливо пам’ятати, що навіть найчарівніша косметика не приховає втомленої шкіри, якщо не приділяти уваги регулярному догляду, правильному харчуванню і зволоженню.

Сайт Bonjour розповів, що ж робити, якщо діяти таки потрібно негайно.

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Крок 1: Догляд

Почніть свій ранок із очищення шкіри за допомогою тоніка або гелю. Після цього обов’язково нанесіть зволожувальний крем. Маленька хитрість: якщо на кремі не зазначено зворотного, перед нанесенням поставте його в холодильник на кілька хвилин. Такий охолоджений засіб не лише освіжить, а й допоможе зняти ранкову припухлість.

Перед макіяжем важливо зволожити шкіру
Жінка наносить крем на обличчя. Фото: Freepik

Крок 2: Консилер — ваш рятівник

Темні кола під очима? Тут у гру вступає консилер! Обирайте продукт із легким персиковим відтінком, щоб "прибрати" синці. Наносьте його легкими рухами пальців або спонжем саме на темні ділянки. Головне — не перестарайтеся, адже природність завжди має кращий вигляд.

Крок 3: Хайлайтер і кремові текстури

Тепер час повернути обличчю "життя". Кремовий хайлайтер допоможе мати свіжий вигляд: легкий штрих на вилицях, спинці носа та над губами зробить чудеса. Уникайте пудрових продуктів — вони часто підкреслюють втому. Замість цього обирайте кремові рум’яна, які додають шкірі здорового вигляду. А якщо є трохи часу для макіяжу очей, оберіть світлі відтінки — вони одразу освіжать ваш зовнішній вигляд.

Один трюк в макіяжі здатний змінити все
Жінка фарбується. Фото: Freepik

Пам’ятайте, що макіяж — це лише інструмент, а справжній секрет краси — це турбота про себе. Тому навіть після найважчих ночей приділяйте увагу своїй шкірі, і вона вам подякує.

Раніше ми писали про те, як зробити риси обличчя більш виразними за допомогою правильного макіяжу.

Також ми повідомляли, про які тренди в макіяжі 2025 року варто знати.

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