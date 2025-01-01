Как скрыть следы бессонной ночи — попробуйте этот трюк в макияже

Яркий макияж. Фото: Freepik

Когда ночью так и не удалось выспаться, а утром надо выглядеть на все сто, макияж становится вашим спасителем. Однако важно помнить, что даже самая волшебная косметика не скроет усталой кожи, если не уделять внимания регулярному уходу, правильному питанию и увлажнению.

Сайт Bonjour рассказал, что делать, если все-таки действовать нужно немедленно.

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Шаг 1: Уход

Начните свое утро с очищения кожи с помощью тоника или геля. После этого обязательно нанесите увлажняющий крем. Маленькая хитрость: если на креме не указано обратного, перед нанесением поставьте его в холодильник на несколько минут. Такое охлажденное средство не только освежит, но поможет снять утреннюю припухлость.

Женщина наносит крем на лицо. Фото: Freepik

Шаг 2: Консилер — ваш спаситель

Темные круги под глазами? Здесь в игру вступает консилер! Выбирайте продукт с легким персиковым оттенком, чтобы "убрать" синяки. Наносите его легкими движениями пальцев или спонжем именно на темные участки. Главное — не переусердствуйте, ведь естественность всегда выглядит лучше.

Шаг 3: Хайлайтер и кремовая текстура

Теперь пора вернуть лицу "жизнь". Кремовый хайлайтер поможет выглядеть свежим: легкий штрих на скулах, спинке носа и над губами совершит чудеса. Избегайте пудровых продуктов — они часто подчеркивают усталость. Вместо этого выбирайте кремовые румяна, которые придают коже здоровый вид. А если есть немного времени для макияжа глаз, выберите светлые оттенки — они сразу освежат ваш внешний вид.

Женщина красится. Фото: Freepik

Помните, что макияж — это лишь инструмент, а настоящий секрет красоты — это забота о себе. Поэтому даже после самых тяжелых ночей уделяйте внимание своей коже, и она вас отблагодарит.

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