Не кожен аромат підійде для відпустки: що обрати цього літа

Парфуми на літо. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Літній аромат може змінити настрій не менше, ніж сама подорож. Варто лише зробити кілька розпилень — і вже легше уявити ранкову прогулянку узбережжям. Саме тому багато хто на літо обирає зовсім інші парфуми, ніж у холодну пору року.

Новини.LIVE розповість, які аромати будуть актуальні до кінця літа.

Навіть якщо цього сезону валізи залишаються вдома, це не означає, що атмосфери відпочинку не може бути поруч. Правильно підібраний аромат легко створює той самий настрій, за який ми так любимо відпустки.

Кращі літні парфуми

Одним із найкращих варіантів для тих, хто сумує за морем, залишається Replica Sailing Day. Він не про розкішні курорти чи дорогі яхти. Швидше про безтурботний день із друзями, солоні бризки, купання у відкритому морі та свіже повітря. У композиції добре відчуваються акватичні акорди й легка солоність, яка робить аромат дуже природним.

Зовсім інший аромат має Jo Malone Wood Sage & Sea Salt. Центральні ролі відведені морській солі та шавлії, завдяки чому аромат звучить чисто, спокійно й трохи мінімалістично. До того ж його легко поєднувати з іншими композиціями бренду, створюючи власні комбінації.

Якщо ж хочеться більше сонця й соковитих фруктів, варто придивитися до Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Це один із тих ароматів, які гарно розкриваються саме в спеку. Спочатку відчуваються яскраві цитруси — лимон і кривавий апельсин, трохи пізніше додаються зелене яблуко, квіткові ноти, білий мускус, кедр і кашмеран. У результаті виходить легкий, свіжий аромат, який асоціюється з ранком біля моря, білою лляною сорочкою та безтурботними літніми днями. Light Blue Forever доречно звучить і під час відпустки, і в місті.

Для тих, хто шукає щось менш очевидне, цікавим відкриттям стане Sous Le Pont Mirabeau від Etat Libre d'Orange. Це вже не історія про пляж чи сонце. Його настрій більше нагадує Париж після дощу, ранкову прогулянку набережною Сени та неспішні розмови за чашкою кави.

Назва композиції відсилає до знаменитого твору Гійома Аполлінера, а сам аромат побудований навколо акватичних нот, фіалки, сандалу та делікатних спецій. Він має більш глибоке й задумливе звучання.. На шкірі тримається досить довго — близько восьми-дев'яти годин, залишаючи помітний, але стриманий шлейф.

Раніше ми писали про те, які парфуми змусять чоловіків обертатися вам услід. Це не тільки ті аромати, що мають розкішний шлейф, але й ті, які по-особливому розкриваються на шкірі.

Також Новини.LIVE повідомляли, від яких парфумів краще вже відмовитися. Їх досі усі пам'ятають, але вже є більш свіжіші аромати, які можна розглянути як альтернативу.