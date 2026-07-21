Навіть Chanel серед них: які легендарні парфуми вже не в моді

Дівчина наносить парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Навіть найвідоміші парфуми з часом можуть втратити колишню популярність. Те, що ще недавно вважалося символом гарного смаку, сьогодні вже не завжди входить до списку найактуальніших ароматів.

Новини.LIVE розповість, які парфуми зараз дедалі частіше оминають стороною.

Це зовсім не означає, що відомі аромати стали поганими. Просто вони настільки впізнавані, що вже не створюють того ефекту, який колись.

Chanel No.5

Цей аромат давно став частиною історії світової парфумерії. Його знають навіть люди, які зовсім не цікавляться парфумами. Але саме через це Chanel No.5 сьогодні дедалі рідше стає вибором тих, хто хоче виділитися.

Для багатьох він асоціюється із класикою, яка більше пасує прихильницям традиційних ароматів. Любительки сучасної парфумерії частіше звертають увагу на нові композиції з більш легким і незвичним звучанням.

Yves Saint Laurent Black Opium

Після виходу Black Opium швидко став справжнім хітом. Його солодкий аромат із кавовими нотами був майже всюди — у магазинах, ресторанах, офісах і на вечірках.

Саме масова популярність і стала його головною проблемою. Сьогодні цей парфум уже не викликає ефекту новизни, а багато поціновувачів нішевої парфумерії вважають його занадто передбачуваним. Зараз дедалі частіше обирають менш відомі композиції зі складнішим характером.

Tiziana Terenzi Kirke

Kirke досі залишається одним із найобговорюваніших ароматів. Комусь він здається розкішним і незабутнім, а комусь — занадто нав'язливим. Головна причина суперечок — дуже потужний шлейф. Через високу стійкість аромат може триматися не лише на шкірі та одязі, а й буквально заповнювати весь простір навколо. Саме тому багато людей називають його не найкращим вибором для громадських місць, особливо якщо нанести більше, ніж потрібно.

Chanel Coco Mademoiselle

Ще один аромат, який свого часу був справжнім символом елегантності. Його носили мільйони жінок у різних країнах, тому він став одним із найбільш упізнаваних у світі. Зараз Coco Mademoiselle вже не сприймається як щось особливе. Для багатьох він перетворився на знайому класику, яку можна почути дуже часто. Саме тому ті, хто хоче підкреслити власний стиль, дедалі частіше відмовляються від нього на користь більш рідкісних ароматів.

Насправді жоден із цих парфумів не можна назвати поганим або застарілим. Вони й досі мають багато прихильників і залишаються бестселерами. Просто сьогодні тенденція зміщується в бік менш популярних ароматів, які дозволяють створити більш індивідуальний образ і не повторювати вибір більшості.

Раніше ми писали про те, на які частини тіла парфуми краще не наносити, коли на вулиці спека. Це зіпсує весь аромат і він розкриється геть інакше.

Також Новини.LIVE повідомляли, які парфуми стануть кращим вибором для чоловіків цього літа. Мова про свіжі аромати, які мають усі шанси стати бестселерами.