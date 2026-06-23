Найшлейфовіші парфуми для тих, хто любить бути в центрі уваги

Парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Деякі аромати відчуваєш лише зблизька, а є такі, що буквально заповнюють собою простір. Вони залишаються на одязі до вечора, нагадують про себе наступного дня та змушують оточуючих запитувати: "Що це за парфуми?". Саме про такі аромати йдеться у цій добірці.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Jean Paul Gaultier Scandal Intense

Scandal Intense точно не можна назвати скромним ароматом. Він голосний, яскравий і створений для тих, хто любить ефектні парфуми. Спочатку відчуваються солодкі квіткові ноти іланг-ілангу, які швидко огортають теплом. Потім аромат стає більш ніжним завдяки ванілі. А вже наприкінці з'являється той самий шлейф, через який його складно забути — солодкий, пряний і дуже стійкий. Це парфум для моментів, коли хочеться справити на когось гарне враження.

Jean Paul Gaultier Scandal Intense. Фото з brocard

Vilhelm Parfumerie Fleur Burlesque

У Fleur Burlesque є щось особливе. Він не намагається одразу привернути до себе увагу, але поступово зачаровує. Спершу звучать жасмин і гарденія — ніжно, жіночно та трохи романтично. Потім аромат стає теплішим завдяки сандалу, а в фіналі залишається довгий амбровий шлейф. Є парфуми, які просто подобаються, а є ті, які викликають емоції. Fleur Burlesque належить саме до другої категорії.

Tom Ford Rose D'Amalfi

Якщо троянда в парфумах здається вам занадто класичною, цей аромат може змінити думку. Тут вона звучить легко, сучасно та дуже красиво. Бергамот додає свіжості, а геліотроп робить композицію ще затишнішою. Rose D'Amalfi не кричить про себе на весь світ, але його присутність відчувається. Він ніби створює навколо власника особливу атмосферу — спокійну та впевнену.

Tom Ford Rose D'Amalfi. Фото з brocard

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte

Цей аромат часто обирають ті, хто любить свіжі композиції, але хоче від них більшої стійкості. Тут багато сонячних цитрусів, зелених нот і неролі, які асоціюються з теплим літом та морським повітрям. З часом аромат стає більш глибоким: з'являються деревні відтінки ветиверу та кедра. У результаті виходить свіжа, але зовсім не проста композиція, яка залишається помітною протягом дня.

Кожен із цих ароматів має свій характер. Один привертає увагу солодким шлейфом, інший підкорює квітковими нотами або свіжістю. Але всі вони мають одну спільну рису — їх складно не помітити. Саме такі парфуми часто стають улюбленими на роки, адже вони не просто доповнюють образ, а залишають після себе приємний спогад.

Раніше ми писали про парфуми, які варто розглянути зрілим жінкам. Це ті аромати, які залишаються зі своєю власницею роками.

Також Новини.LIVE повідомляли, які бюджетні парфуми будуть мати розкішний аромат і точно не розчарують. Вони не гірші за деякі нішеві запахи.