Простий і модний макіяж на День святого Валентина — найкращі ідеї

Найкращі ідеї макіяжу на День святого Валентина — фото
Вже незабаром 14 лютого, і це означає, що День святого Валентина за крок від нас. Якщо ви хочете мати неперевершений вигляд, саме час задуматися про святковий образ та макіяж.
Новини.LIVE підготував для вас декілька оригінальних варіантів, щоб ви могли зробити цей день особливим.
Який макіяж обрати у 2025 році
Ніжно-рожева помада
Рожевий — це універсальний колір, який підходить майже всім. Якщо ви ще не спробували такий відтінок, пора експериментувати. Підкресліть губи яскравою рожевою помадою і доповніть образ одягом у такій же кольоровій гамі, щоб створити гармонійний і стильний вигляд.
Рум’яні щоки та матові губи
Тренд цього року — матові тіні як підводка для очей. Особливо виграшно виглядатиме образ з трохи розмитими лініями, що додасть образу легкості і сексуальності. Не забудьте про акцент на губах — червона матова помада буде ідеальним доповненням до рум’ян на щоках.
Бордові відтінки для сміливого вигляду
Якщо ви не фанатка яскраво-червоних або рожевих відтінків, спробуйте макіяж в бордових тонах. Бордова помада та золотисті мерехтливі тіні для очей створять елегантний і стильний образ. Для завершення ефектного вигляду додайте трохи хайлайтера на вилиці та на лінію під бровами.
Червона підводка для очей
Не хочете витрачати багато часу на макіяж, але прагнете мати стильний вигляд? Виберіть червону гелеву підводку для очей. Для більш ефектного вигляду спробуйте провести підводку по нижній лінії вій — це додасть вашому погляду загадковості. Трохи темних тіней і об’ємна туш на завершення — і ви готові до святкування.
Коралова помада
Коралова помада — це ідеальний вибір для ніжного і водночас яскравого образу. Вона чудово поєднується з персиковими рум'янами та м’якими сіро-коричневими тінями для повік.
Ваш макіяж буде мати свіжий і виразний вигляд, при цьому залишаючись гармонійним.
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