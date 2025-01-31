Простий і модний макіяж на День святого Валентина — найкращі ідеї

Дівчина в романтичному образі. Фото: Freepik

Вже незабаром 14 лютого, і це означає, що День святого Валентина за крок від нас. Якщо ви хочете мати неперевершений вигляд, саме час задуматися про святковий образ та макіяж.

Новини.LIVE підготував для вас декілька оригінальних варіантів, щоб ви могли зробити цей день особливим.

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Ніжно-рожева помада

Рожевий — це універсальний колір, який підходить майже всім. Якщо ви ще не спробували такий відтінок, пора експериментувати. Підкресліть губи яскравою рожевою помадою і доповніть образ одягом у такій же кольоровій гамі, щоб створити гармонійний і стильний вигляд.

Рожева помада. Фото з Instagram

Рум’яні щоки та матові губи

Тренд цього року — матові тіні як підводка для очей. Особливо виграшно виглядатиме образ з трохи розмитими лініями, що додасть образу легкості і сексуальності. Не забудьте про акцент на губах — червона матова помада буде ідеальним доповненням до рум’ян на щоках.

Рум'яна. Фото з Instagram

Бордові відтінки для сміливого вигляду

Якщо ви не фанатка яскраво-червоних або рожевих відтінків, спробуйте макіяж в бордових тонах. Бордова помада та золотисті мерехтливі тіні для очей створять елегантний і стильний образ. Для завершення ефектного вигляду додайте трохи хайлайтера на вилиці та на лінію під бровами.

Яскравий макіяж. Фото з Instagram

Червона підводка для очей

Не хочете витрачати багато часу на макіяж, але прагнете мати стильний вигляд? Виберіть червону гелеву підводку для очей. Для більш ефектного вигляду спробуйте провести підводку по нижній лінії вій — це додасть вашому погляду загадковості. Трохи темних тіней і об’ємна туш на завершення — і ви готові до святкування.

Червона підводка для очей. Фото з Instagram

Коралова помада

Коралова помада — це ідеальний вибір для ніжного і водночас яскравого образу. Вона чудово поєднується з персиковими рум'янами та м’якими сіро-коричневими тінями для повік.

Коралова помада. Фото з Instagram

Ваш макіяж буде мати свіжий і виразний вигляд, при цьому залишаючись гармонійним.

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