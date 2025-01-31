Простой и модный макияж на День святого Валентина — лучшие идеи

Лучшие идеи макияжа на День святого Валентина — фото
Уже скоро 14 февраля, и это означает, что День святого Валентина в шаге от нас. Если вы хотите выглядеть непревзойденно, самое время задуматься о праздничном образе и макияже.
Новини.LIVE подготовил для вас несколько оригинальных вариантов, чтобы вы могли сделать этот день особенным.
Какой макияж выбрать в 2025 году
Нежно-розовая помада
Розовый — это универсальный цвет, который подходит почти всем. Если вы еще не попробовали такой оттенок, пора экспериментировать. Подчеркните губы яркой розовой помадой и дополните образ одеждой в такой же цветовой гамме, чтобы создать гармоничный и стильный вид.
Румяные щеки и матовые губы
Тренд этого года — матовые тени как подводка для глаз. Особенно выигрышно будет смотреться образ с немного размытыми линиями, что придаст образу легкости и сексуальности. Не забудьте об акценте на губах — красная матовая помада будет идеальным дополнением к румянам на щеках.
Бордовые оттенки для смелого образа
Если вы не фанатка ярко-красных или розовых оттенков, попробуйте макияж в бордовых тонах. Бордовая помада и золотистые мерцающие тени для глаз создадут элегантный и стильный образ. Для завершения эффектного вида добавьте немного хайлайтера на скулы и на линию под бровями.
Красная подводка для глаз
Не хотите тратить много времени на макияж, но стремитесь выглядеть стильно? Выберите красную гелевую подводку для глаз. Для более эффектного вида попробуйте провести подводку по нижней линии ресниц — это придаст вашему взгляду загадочности. Немного темных теней и объемная тушь в завершение — и вы готовы к празднованию.
Коралловая помада
Коралловая помада — это идеальный выбор для нежного и одновременно яркого образа. Она прекрасно сочетается с персиковыми румянами и мягкими серо-коричневыми тенями для век.
Ваш макияж будет выглядеть свежим и выразительным, при этом оставаясь гармоничным.
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