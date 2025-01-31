Простой и модный макияж на День святого Валентина — лучшие идеи

Девушка в романтическом образе. Фото: Freepik

Уже скоро 14 февраля, и это означает, что День святого Валентина в шаге от нас. Если вы хотите выглядеть непревзойденно, самое время задуматься о праздничном образе и макияже.

Новини.LIVE подготовил для вас несколько оригинальных вариантов, чтобы вы могли сделать этот день особенным.

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Нежно-розовая помада

Розовый — это универсальный цвет, который подходит почти всем. Если вы еще не попробовали такой оттенок, пора экспериментировать. Подчеркните губы яркой розовой помадой и дополните образ одеждой в такой же цветовой гамме, чтобы создать гармоничный и стильный вид.

Розовая помада. Фото из Instagram

Румяные щеки и матовые губы

Тренд этого года — матовые тени как подводка для глаз. Особенно выигрышно будет смотреться образ с немного размытыми линиями, что придаст образу легкости и сексуальности. Не забудьте об акценте на губах — красная матовая помада будет идеальным дополнением к румянам на щеках.

Румяна. Фото из Instagram

Бордовые оттенки для смелого образа

Если вы не фанатка ярко-красных или розовых оттенков, попробуйте макияж в бордовых тонах. Бордовая помада и золотистые мерцающие тени для глаз создадут элегантный и стильный образ. Для завершения эффектного вида добавьте немного хайлайтера на скулы и на линию под бровями.

Яркий макияж. Фото из Instagram

Красная подводка для глаз

Не хотите тратить много времени на макияж, но стремитесь выглядеть стильно? Выберите красную гелевую подводку для глаз. Для более эффектного вида попробуйте провести подводку по нижней линии ресниц — это придаст вашему взгляду загадочности. Немного темных теней и объемная тушь в завершение — и вы готовы к празднованию.

Красная подводка для глаз. Фото из Instagram

Коралловая помада

Коралловая помада — это идеальный выбор для нежного и одновременно яркого образа. Она прекрасно сочетается с персиковыми румянами и мягкими серо-коричневыми тенями для век.

Коралловая помада. Фото из Instagram

Ваш макияж будет выглядеть свежим и выразительным, при этом оставаясь гармоничным.

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