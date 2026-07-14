Найкращі чоловічі парфуми на літо: добірка свіжих ароматів

Чоловічі парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

У спеку багато чоловіків відкладають насичені парфуми до осені й обирають легші аромати. Вони не здаються важкими, освіжають і комфортно відчуваються навіть у найспекотніші дні.

Якщо шукаєте саме такий варіант, Новини.LIVE радить звернути увагу на ці три аромати.

Louis Vuitton Imagination

Louis Vuitton представив Imagination у 2021 році. Над ним працював парфумер Жак Кавальє-Белльтрюд, який хотів передати атмосферу подорожей і моментів, коли можна ненадовго забути про щоденні справи.

Першими відчуваються цитрон, калабрійський бергамот і сицилійський апельсин. Потім аромат стає теплішим завдяки імбиру, неролі та кориці. Наприкінці залишаються чорний чай, амброксан і сицилійський кедр. Він не різкий і не нав'язливий. Пахне дорого, але без зайвої помпезності, тому його легко носити щодня.

Jean Paul Gaultier Le Beau

Le Beau — один із тих ароматів, які легко запам'ятовуються. Він свіжий, але водночас має теплі нотки, тому добре підходить саме для літа. Знайомство з ароматом починається з бергамота, який додає йому легкості та свіжості. З часом запах ще більше розкривається і довго залишається на шкірі.

Його часто обирають через те, що він підходить майже для будь-якої ситуації — від звичайної прогулянки до вечірнього виходу. До того ж цей аромат нерідко отримує компліменти від жіночої статі.

Pana Dora Forever Love

Forever Love від Pana Dora одразу асоціюється з літом. Спочатку добре відчуваються соковитий мандарин та імбир. Це поєднання робить аромат яскравим, але не різким. Через деякий час він стає спокійнішим. До цитрусових нот додаються диня, манго та легкі деревні акорди, які залишають приємний шлейф.

Якщо не любите важкі парфуми, цей аромат стане чудовим вибором на літо. Він легкий, свіжий й однаково доречний як удень, так і ввечері.

Раніше ми писали про те, які парфуми 2010-х років досі збирають найбільше компліментів. Їх продовжують купувати на подарунок, користуватися ними, тому більшість їх впізнає з перших нот.

Також Новини.LIVE повідомляли про культові аромати Джорджіо Армані. Це незмінна класика, яку дуже люблять мільйони жінок.