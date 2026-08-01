Модниці вже не уявляють літо без саронга: головний тренд сезону

Саронг в образах жінки та чоловіка. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Ще кілька років тому саронг більшість сприймала виключно як річ для пляжу. Його брали із собою у відпустку, накидали поверх купальника й залишали у валізі до наступного літа. Але цього сезону все змінилося. Тепер саронг носять далеко за межами курортів, і він несподівано став однією з найцікавіших речей у міському гардеробі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Саронг в літніх образах 2026 року

Після показу Dries Van Noten весна-літо 2026 ця тенденція почала стрімко набирати обертів. Новий креативний директор бренду Джуліан Клауснер показав, що саронг може бути не менш доречним у повсякденних образах, ніж звичайна спідниця. Уже незабаром цей прийом підхопили редактори модних видань, стилісти й інфлюенсери.

Найцікавіше, що саронг більше не поєднують лише з купальниками. Його почали зав'язувати поверх класичних штанів, носити зі строгими сорочками, трикотажем і навіть жакетами. Саме такий контраст і зробив цю річ настільки актуальною.

Dries Van Noten. Фото з Vogue

Багато хто добре пам'ятає саронги з початку 2000-х. Тоді вони продавалися чи не на кожному морському курорті, а разом із ними — в'єтнамки, солом'яні капелюхи та інші літні дрібниці. Згодом ця річ поступово втратила популярність.

Тепер дизайнери подивилися на нього зовсім по-іншому. У Dries Van Noten зробили ставку на шовкові тканини, виразні принти й багатошаровість. Саронг став повноцінною частиною стильних міських комплектів, а не лише сезонним аксесуаром.

Але не всі дизайнери буквально повторюють класичний саронг. Деякі пропонують спідниці з вузлами, запахом або легким драпіруванням. Вони нагадують традиційну модель лише силуетом, зате значно практичніші для щоденного носіння.

Ralph Lauren весна-літо 2026. Фото з Vogue

Окремої уваги заслуговує й парео. У новій колекції Dries Van Noten воно виконане зі шовку та прикрашене яскравими принтами. Попри схожість із саронгом, це різні речі, однак принцип стилізації майже однаковий. Таке парео можна легко вписати в міський гардероб, якщо поєднати його не з пляжними речами, а зі звичайним повсякденним одягом.

Модниці вже активно носять короткі саронги поверх джинсів, широких брюк або як самостійну спідницю. До них додають прості футболки, майки, масивні прикраси та мінімалістичне взуття.

Dries Van Noten весна-літо 2026. Фото з Vogue

Якщо хочеться повторити цей тренд, зовсім не обов'язково шукати дизайнерські моделі. Саронги вже з'явилися в колекціях Zara, Massimo Dutti та & Other Stories. А бренд Rat & Boa, який багато хто знає завдяки сукням, також пропонує кілька цікавих моделей із виразними принтами.

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