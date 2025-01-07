Трендові хобі з TikTok — 4 ідеї, які варто спробувати

Дівчина малює. Фото: Freepik

Хобі — це той самий чарівний ключик, який може відчинити двері до щасливішого життя. Що б там не говорили, але знайти справу до душі — це як подарувати собі час для перезавантаження. Хобі допомагає відновити внутрішню гармонію, покращити настрій, сон і навіть психічне здоров’я.

Видання VOGUE поділось ідеями хобі з TikTok, які стали популярними.

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Танці

Після перегляду захопливих відео про танці просто неможливо всидіти на місці! Танці на підборах, джаз, хіп-хоп — варіантів настільки багато, що знайти щось своє зможе кожен. Найприємніше те, що танцювати можна почати в будь-якому віці й на будь-якому рівні. Заняття танцями не лише тренують тіло, а й додають впевненості, заряджаючи енергією на весь день.

Мода

У TikTok це називають "довіритися процесу". Головна ідея — експериментувати з речами, поєднувати те, що здається несумісним, і додавати аксесуари. Уявіть, що ви створюєте живий колаж із одягу. Це захопливий спосіб проявити свою індивідуальність.

Навіть якщо ви не модний експерт, спробуйте поекспериментувати — створіть яскравий образ для офісу або вечірки. Хто знає, може, це стане вашим улюбленим хобі.

Кулінарія

З TikTok кулінарія перетворюється на справжню пригоду. Спробуйте щось цікаве — наприклад, галету, яку легко приготувати навіть новачку, або просту пасту за італійським рецептом. Готування дозволяє розслабитися, дослідити свої кулінарні вподобання й навіть створити щось унікальне, чого не знайдеш у жодному ресторані. Це весело, смачно та цікаво!

@viktoriia_chui До чаю за 10 хвилин🥰 Коли розпочинається сезон ягід, я завжди готую галети. Дуже просто, швидко, а саме головне для її приготування потрібно всього декілька інгредієнтів🤗 Для тіста: 200г просіяного борошна 100г холодного вершкового масла 4ст.л холодної води Холодне масло перетерти з борошном в крихту, додати воду і швиденько зібрати тісто, вимішувати його не потрібно. Розділити його на дві частини та розкатати, товщиною десь 3-4мм. Змішати 1ст.л кукурудзяного крохмалю і 2ст.л цукру (я взяла коричневий, можна звичайний) посипати дно кожної галети, викласти нарізану полуницю, зверху ще трішки посипати, загорнути краї, як я роблю на відео. Боки змастити жовтком і в духовку на 175*, випікаємо 10-15хв, до золотистого кольору Готові галети за бажанням посипаємо цукровою пудрою та подаємо Смачного🤗 #галета#галетарецепт#галетазполуницею#рецептгалет#рецепт#рецепти#фудблог#фудблогер ♬ Love Story - Indila - Penguin Piano

Малювання

Кажете, не вмієте малювати? Забудьте про це! У TikTok є безліч ідей, як легко почати малювати навіть тим, хто ніколи не тримав пензля в руках. Повторюйте за художниками чи просто малюйте від душі — це чудовий спосіб розслабитися та знайти власний стиль. Навіть кілька хвилин творчості допоможуть відчути задоволення від процесу й подарують справжнє натхнення.

@tinalemac Try this hack out with IKEA art, a thrift piece of artwork or maybe an old canvas you have lying around the house to create something new 🖼️🖌️ This project is beginner friendly and the end result is so cool!! PS: idk why I said pear but those are clearly apples 😅 PIXELATED ART 🎨 Original inspiration by @andreschulzeart 🎨 Canvas print - IKEA 🎨 Chalk pencil 🎨 Paints by FolkArt #ikeahack #diyhomedecor #diyideas #diyart #pixelatedart #viraldiy #diyprojects ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su

Обирайте те, що вам до вподоби, і нехай ваше нове хобі стане джерелом радості й натхнення.

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