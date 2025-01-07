Трендовые хобби с TikTok — 4 идеи, которые стоит попробовать

Девушка рисует. Фото: Freepik

Хобби — это тот самый волшебный ключик, который может открыть дверь к более счастливой жизни. Что бы там ни говорили, но найти дело по душе — это как подарить себе время для перезагрузки. Хобби помогает восстановить внутреннюю гармонию, улучшить настроение, сон и даже психическое здоровье.

Издание VOGUE поделилось идеями хобби из TikTok, которые стали популярными.

Читайте также:

Какие хобби в тренде 2025 года

Танцы

После просмотра увлекательных видео о танцах просто невозможно усидеть на месте! Танцы на каблуках, джаз, хип-хоп — вариантов настолько много, что найти что-то свое сможет каждый. Самое приятное то, что танцевать можно начать в любом возрасте и на любом уровне. Занятия танцами не только тренируют тело, но и придают уверенности, заряжая энергией на весь день.

Мода

В TikTok это называют "довериться процессу". Главная идея — экспериментировать с вещами, сочетать то, что кажется несовместимым, и добавлять аксессуары. Представьте, что вы создаете живой коллаж из одежды. Это увлекательный способ проявить свою индивидуальность.

Даже если вы не модный эксперт, попробуйте поэкспериментировать — создайте яркий образ для офиса или вечеринки. Кто знает, может, это станет вашим любимым хобби.

Кулинария

С TikTok кулинария превращается в настоящее приключение. Попробуйте что-то интересное — например, галету, которую легко приготовить даже новичку, или простую пасту по итальянскому рецепту. Готовка позволяет расслабиться, исследовать свои кулинарные предпочтения и даже создать что-то уникальное, чего не найдешь ни в одном ресторане. Это весело, вкусно и интересно!

@viktoriia_chui К чаю за 10 минут🥰 Когда начинается сезон ягод, я всегда готовлю галеты. Очень просто, быстро, а самое главное для ее приготовления нужно всего несколько ингредиентов🤗 Для теста: 200г просеянной муки 100г холодного сливочного масла 4ст.л холодной воды Холодное масло перетереть с мукой в крошку, добавить воду и быстренько собрать тесто, вымешивать его не нужно. Разделить его на две части и раскатать, толщиной где-то 3-4мм. Смешать 1ст.л кукурузного крахмала и 2ст.л сахара (я взяла коричневый, можно обычный) посыпать дно каждой галеты, выложить нарезанную клубнику, сверху еще немного посыпать, завернуть края, как я делаю на видео. Бока смазать желтком и в духовку на 175 *, выпекаем 10-15мин, до золотистого цвета Готовые галеты по желанию посыпаем сахарной пудрой и подаем Смачного🤗 #галета#галетарецепт#галетазполуницею#рецептгалет#рецепт#рецепты#фудблог#фудблогер ♬ Love Story - Indila - Penguin Piano

Раскрашивание

Говорите, не умеете рисовать? Забудьте об этом! В TikTok есть множество идей, как легко начать рисовать даже тем, кто никогда не держал кисти в руках. Повторяйте за художниками или просто рисуйте от души — это отличный способ расслабиться и найти собственный стиль. Даже несколько минут творчества помогут почувствовать удовольствие от процесса и подарят настоящее вдохновение.

@tinalemac Попробуйте этот хак с искусством из IKEA, экономным произведением искусства или, может быть, старым холстом, который у вас валяется в доме, чтобы создать что-то новое 🖼️🖌️ Этот проект подходит для начинающих, а конечный результат такой классный!!! PS: idk почему я сказал груша, но это явно яблоки 😅 PIXELATED ART 🎨 Оригинальное вдохновение от @andreschulzeart 🎨 Принт на холсте - IKEA 🎨 Меловой карандаш 🎨 Краски от FolkArt #ikeahack #diyhomedecor #diyideas #diyart #pixelatedart #viraldiy #diyprojects ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su

Выбирайте то, что вам нравится, и пусть ваше новое хобби станет источником радости и вдохновения.

Ранее мы писали о том, какие профессии будут считаться трендовыми в этом году.

Также мы сообщали, какой цвет глаз в моде много лет.