Святковий макіяж на Новий рік 2025 своїми руками — ідеї з фото

Ідеальний макіяж для Нового року Змії — який стиль обрати
До Нового року залишилося зовсім мало часу, і хочеться мати бездоганний вигляд. Святковий образ — це не лише одяг і зачіска, але й ідеальний макіяж.
Новини.LIVE пропонує кілька простих і дуже ефектних варіантів, які можна легко повторити вдома без допомоги візажиста.
Готові ідеї для новорічного макіяжу 2025
Блискітки всюди
У новорічну ніч головне — сяяти! Нанесіть блискітки на повіки, вилиці або навіть на волосся. Таке доповнення точно зробить вас центром уваги і додасть магії у святковий образ.
Класика з яскравими губами
Не хочеться занадто багато деталей? Натуральний макіяж очей у поєднанні з червоною помадою — це ідеальний вибір. Червоні губи завжди мають святковий вигляд й додають елегантності образу.
Ніжний рожевий акцент
Спробуйте кремові рум'яна та помаду насиченого рожевого відтінку. Нанесіть рум'яна на щоки для ефекту свіжості, а помаду — на губи. Такий макіяж має ніжний вигляд та чудово поєднується з вишуканою сукнею.
Смокі-айс для зимового вечора
Ефектний темний макіяж очей — безпрограшний варіант для свята. Прокресліть лінію уздовж вій темним олівцем і розтушуйте його для м'якого ефекту. Додайте трохи коричневих тіней, а на середину повіки — світлий хайлайтер чи сяючі тіні. Завершіть образ тушшю для вій і ніжним блиском для губ.
Кольорові стрілки або туш
Хочеться чогось нестандартного? Додайте очам яскравих акцентів. Намалюйте кольорові стрілки — зелені, червоні або золоті. Або використайте туш незвичайного відтінку.
Навіть один штрих такого макіяжу перетворить вас на справжню зірку вечора.
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