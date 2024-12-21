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Ідеальний макіяж для Нового року Змії — який стиль обрати

21 грудня 2024 19:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Святковий макіяж на Новий рік 2025 своїми руками — ідеї з фото
Дівчина робить макіяж. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

До Нового року залишилося зовсім мало часу, і хочеться мати бездоганний вигляд. Святковий образ — це не лише одяг і зачіска, але й ідеальний макіяж

Новини.LIVE пропонує кілька простих і дуже ефектних варіантів, які можна легко повторити вдома без допомоги візажиста.

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Блискітки всюди

У новорічну ніч головне — сяяти! Нанесіть блискітки на повіки, вилиці або навіть на волосся. Таке доповнення точно зробить вас центром уваги і додасть магії у святковий образ.

Яскравий макіяж для сміливих дівчат
Яскравий макіяж. Фото з Instagram

Класика з яскравими губами

Не хочеться занадто багато деталей? Натуральний макіяж очей у поєднанні з червоною помадою — це ідеальний вибір. Червоні губи завжди мають святковий вигляд й додають елегантності образу.

Макіяж з акцентом на губи ідеально підходить для свята
Макіяж з червоними губами. Фото з Instagram

Ніжний рожевий акцент

Спробуйте кремові рум'яна та помаду насиченого рожевого відтінку. Нанесіть рум'яна на щоки для ефекту свіжості, а помаду — на губи. Такий макіяж має ніжний вигляд та чудово поєднується з вишуканою сукнею.

Ніжний і водночас вишуканий макіяж
Макіяж з рожевим відтінком. Фото з Instagram

Смокі-айс для зимового вечора

Ефектний темний макіяж очей — безпрограшний варіант для свята. Прокресліть лінію уздовж вій темним олівцем і розтушуйте його для м'якого ефекту. Додайте трохи коричневих тіней, а на середину повіки — світлий хайлайтер чи сяючі тіні. Завершіть образ тушшю для вій і ніжним блиском для губ.

Смокі-айс - це класичний варіант макіяжу
Макіяж в стилі смокі-айс. Фото з Instagram

Кольорові стрілки або туш

Хочеться чогось нестандартного? Додайте очам яскравих акцентів. Намалюйте кольорові стрілки — зелені, червоні або золоті. Або використайте туш незвичайного відтінку.

Макіяж, який не залишиться непоміченим
Нестандартний макіяж. Фото з Instagram

Навіть один штрих такого макіяжу перетворить вас на справжню зірку вечора.

Раніше ми писали про те, як підібрати вдалий образ для корпоративу. 

Також ми повідомляли, які ще є святкові ідеї для макіяжу.

свята макіяж краса стиль 2025 рік

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