Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Идеальный макияж для Нового года Змеи — какой стиль выбрать arrow

Идеальный макияж для Нового года Змеи — какой стиль выбрать

21 декабря 2024 19:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Праздничный макияж на Новый год 2025 своими руками.
Девушка делает макияж. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

До Нового года осталось совсем мало времени, и хочется выглядеть безупречно. Праздничный образ — это не только одежда и прическа, но и идеальный макияж.

Новини.LIVE предлагает несколько простых и очень эффектных вариантов, которые можно легко повторить дома без помощи визажиста.

Читайте также:

Готовые идеи для новогоднего макияжа 2025

Блестки повсюду

В новогоднюю ночь главное – сиять! Нанесите блестки на веки, скулы или даже на волосы. Такое дополнение точно сделает вас центром внимания и добавит магии в праздничный образ.

Яркий макияж для смелых девушек
Яркий макияж. Фото с Instagram

Классика с яркими губами

Не хочется слишком много деталей? Натуральный макияж глаз в сочетании с красной помадой — это идеальный выбор. Красные губы всегда выглядят празднично и придают элегантности образу.

Макияж с акцентом на губы идеально подходит для праздника.
Макияж с красными губами. Фото с Instagram

Нежный розовый акцент

Попробуйте кремовые румяна и помаду насыщенного розового оттенка. Нанесите румяна на щеки для эффекта свежести, а помаду — на губы. Такой макияж выглядит нежно и прекрасно сочетается с изысканным платьем.

Нежный и одновременно изысканный макияж
Макияж с розовым оттенком. Фото с Instagram

Смоки-айс для зимнего вечера

Эффектный темный макияж глаз — беспроигрышный вариант для праздника. Прочертите линию вдоль ресниц карандашом и растушуйте его для мягкого эффекта. Добавьте немного коричневых теней, а к середине века — светлый хайлайтер или сияющие тени. Завершите образ тушью для ресниц и нежным блеском для губ.

Смоки-айс – это классический вариант макияжа.
Макияж в стиле смоки-айс. Фото с Instagram

Цветные стрелки или тушь

Хочется чего-нибудь нестандартного? Добавьте глазам ярких акцентов. Нарисуйте цветные стрелки — зеленые, красные или золотые. Или используйте тушь необычного оттенка.

Макияж, который не останется незамеченным
Нестандартный макияж. Фото с Instagram

Даже один штрих такого макияжа превратит вас в настоящую звезду вечера.

Раньше мы писали о том, как подобрать удачный образ для корпоратива.

Также мы сообщали, какие еще есть праздничные идеи для макияжа.

праздники макияж красота стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:23 Предупреждения об опасности — чего ожидать от погоды завтра

20:19 Друг Усика Лапин уверенно одолел ранее непобедимого соперника

20:14 Зеленский последний раз встретился с Бернсом как директором ЦРУ

20:00 Повестки нет, но человек в розыске — что делать

19:53 Усик перед боем из Фьюри выпустил гимн "Битва за свет"

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:47 ГУР эвакуировало из Сирии 31 украинца и троих сирийцев

19:23 Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:19 Непобедимый украинец Новицкий выиграл 14-й бой в карьере

19:18 Синоптики сообщили о плохой погоде в Киевской области завтра

19:04 Очереди на границе с Польшей — зафиксировано более 50 автобусов

20:23 Предупреждения об опасности — чего ожидать от погоды завтра

20:19 Друг Усика Лапин уверенно одолел ранее непобедимого соперника

20:14 Зеленский последний раз встретился с Бернсом как директором ЦРУ

20:00 Повестки нет, но человек в розыске — что делать

19:53 Усик перед боем из Фьюри выпустил гимн "Битва за свет"

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:47 ГУР эвакуировало из Сирии 31 украинца и троих сирийцев

19:23 Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:19 Непобедимый украинец Новицкий выиграл 14-й бой в карьере

19:18 Синоптики сообщили о плохой погоде в Киевской области завтра

19:04 Очереди на границе с Польшей — зафиксировано более 50 автобусов

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно