Праздничный макияж на Новый год 2025 своими руками.

Идеальный макияж для Нового года Змеи — какой стиль выбрать
До Нового года осталось совсем мало времени, и хочется выглядеть безупречно. Праздничный образ — это не только одежда и прическа, но и идеальный макияж.
Новини.LIVE предлагает несколько простых и очень эффектных вариантов, которые можно легко повторить дома без помощи визажиста.
Готовые идеи для новогоднего макияжа 2025
Блестки повсюду
В новогоднюю ночь главное – сиять! Нанесите блестки на веки, скулы или даже на волосы. Такое дополнение точно сделает вас центром внимания и добавит магии в праздничный образ.
Классика с яркими губами
Не хочется слишком много деталей? Натуральный макияж глаз в сочетании с красной помадой — это идеальный выбор. Красные губы всегда выглядят празднично и придают элегантности образу.
Нежный розовый акцент
Попробуйте кремовые румяна и помаду насыщенного розового оттенка. Нанесите румяна на щеки для эффекта свежести, а помаду — на губы. Такой макияж выглядит нежно и прекрасно сочетается с изысканным платьем.
Смоки-айс для зимнего вечера
Эффектный темный макияж глаз — беспроигрышный вариант для праздника. Прочертите линию вдоль ресниц карандашом и растушуйте его для мягкого эффекта. Добавьте немного коричневых теней, а к середине века — светлый хайлайтер или сияющие тени. Завершите образ тушью для ресниц и нежным блеском для губ.
Цветные стрелки или тушь
Хочется чего-нибудь нестандартного? Добавьте глазам ярких акцентов. Нарисуйте цветные стрелки — зеленые, красные или золотые. Или используйте тушь необычного оттенка.
Даже один штрих такого макияжа превратит вас в настоящую звезду вечера.
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