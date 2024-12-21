Праздничный макияж на Новый год 2025 своими руками.

Девушка делает макияж. Фото: Freepik

До Нового года осталось совсем мало времени, и хочется выглядеть безупречно. Праздничный образ — это не только одежда и прическа, но и идеальный макияж.

Новини.LIVE предлагает несколько простых и очень эффектных вариантов, которые можно легко повторить дома без помощи визажиста.

Читайте также:

Готовые идеи для новогоднего макияжа 2025

Блестки повсюду

В новогоднюю ночь главное – сиять! Нанесите блестки на веки, скулы или даже на волосы. Такое дополнение точно сделает вас центром внимания и добавит магии в праздничный образ.

Яркий макияж. Фото с Instagram

Классика с яркими губами

Не хочется слишком много деталей? Натуральный макияж глаз в сочетании с красной помадой — это идеальный выбор. Красные губы всегда выглядят празднично и придают элегантности образу.

Макияж с красными губами. Фото с Instagram

Нежный розовый акцент

Попробуйте кремовые румяна и помаду насыщенного розового оттенка. Нанесите румяна на щеки для эффекта свежести, а помаду — на губы. Такой макияж выглядит нежно и прекрасно сочетается с изысканным платьем.

Макияж с розовым оттенком. Фото с Instagram

Смоки-айс для зимнего вечера

Эффектный темный макияж глаз — беспроигрышный вариант для праздника. Прочертите линию вдоль ресниц карандашом и растушуйте его для мягкого эффекта. Добавьте немного коричневых теней, а к середине века — светлый хайлайтер или сияющие тени. Завершите образ тушью для ресниц и нежным блеском для губ.

Макияж в стиле смоки-айс. Фото с Instagram

Цветные стрелки или тушь

Хочется чего-нибудь нестандартного? Добавьте глазам ярких акцентов. Нарисуйте цветные стрелки — зеленые, красные или золотые. Или используйте тушь необычного оттенка.

Нестандартный макияж. Фото с Instagram

Даже один штрих такого макияжа превратит вас в настоящую звезду вечера.

Раньше мы писали о том, как подобрать удачный образ для корпоратива.

Также мы сообщали, какие еще есть праздничные идеи для макияжа.