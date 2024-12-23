Трендовий макіяж 2025 року — його полюблять усі

Дівчина зі стриманим макіяжем. Фото: Freepik

Макіяж — це справжнє мистецтво, яке допомагає підкреслити природну красу та додати образу виразності. Цієї зими тренди стають ще ближчими до природності, але водночас дозволяють грати з яскравими акцентами.

Новини.LIVE розповість про кілька головних тенденцій макіяжу на 2025 рік.

Читайте також:

Як зробити трендовий макіяж у 2025 році

Багато туші

Забудьте про складні техніки з тінями — цієї зими вся увага на вії! Нанесіть кілька шарів туші, щоб зробити погляд виразним і насиченим. Поєднуйте мінімалістичний макіяж очей із яскравою червоною помадою, і ваш образ буде стильним та ефектним.

Виразні вії. Фото: Freepik

Теплий смокі айс

Димчастий макіяж у теплих тонах — ідеальний варіант для холодного сезону. Темно-коричневі тіні створюють м’який і затишний вигляд. Нанесіть світліший відтінок на середину повіки, а темний — розтушуйте у зовнішніх куточках для створення глибини. Це класика з теплим акцентом.

Макіяж в стилі смокі айс. Фото: Freepik

Яскравий натуральний рум’янець

Кремові рум’яна — вибір модниць, які хочуть додати обличчю здорового блиску. Їх легко наносити та розтушовувати навіть на зволожену шкіру. Головне — не переборщити, достатньо лише кількох легких мазків, щоб надати щокам природного вигляду.

Дівчина наносить рум’яна. Фото: Freepik

Без туші та червона помада

Ще з осені у моду увійшов тренд на повну відсутність туші. Здається, ніби ви просто забули нафарбувати вії — але це тільки додає образу особливого шарму.

Щоб урівноважити та освіжити мейкап, використовуйте яскраву червону помаду — вона стане головним акцентом.

Червона помада. Фото: Freepik

Проте натуральність залишається фаворитом. Легка тональна основа, блиск для губ або помада, що максимально повторює природний відтінок, — ось формула успіху. Такий образ має свіжий і невимушений вигляд, а головне підходить для будь-якого випадку.

Зима 2024-2025 — це про комфорт, природність і яскраві деталі, які додають особливого шарму. Експериментуйте з цими трендами, і ваш макіяж завжди буде в моді.

Раніше ми писали про те, як правильно робити макіяж після 30 років.

Також ми повідомляли про важливу деталь в макіяжі.