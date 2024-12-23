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Ідеальний макіяж 2025 року — тренди, що обговорюватимуть усі

23 грудня 2024 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендовий макіяж 2025 року — його полюблять усі
Дівчина зі стриманим макіяжем. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Макіяж — це справжнє мистецтво, яке допомагає підкреслити природну красу та додати образу виразності. Цієї зими тренди стають ще ближчими до природності, але водночас дозволяють грати з яскравими акцентами.

Новини.LIVE розповість про кілька головних тенденцій макіяжу на 2025 рік.

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Багато туші

Забудьте про складні техніки з тінями — цієї зими вся увага на вії! Нанесіть кілька шарів туші, щоб зробити погляд виразним і насиченим. Поєднуйте мінімалістичний макіяж очей із яскравою червоною помадою, і ваш образ буде стильним та ефектним.

Виразні очі - головний тренд 2025 року
Виразні вії. Фото: Freepik

Теплий смокі айс

Димчастий макіяж у теплих тонах — ідеальний варіант для холодного сезону. Темно-коричневі тіні створюють м’який і затишний вигляд. Нанесіть світліший відтінок на середину повіки, а темний — розтушуйте у зовнішніх куточках для створення глибини. Це класика з теплим акцентом.

Смокі айс вже який рік в тренді
Макіяж в стилі смокі айс. Фото: Freepik

Яскравий натуральний рум’янець

Кремові рум’яна — вибір модниць, які хочуть додати обличчю здорового блиску. Їх легко наносити та розтушовувати навіть на зволожену шкіру. Головне — не переборщити, достатньо лише кількох легких мазків, щоб надати щокам природного вигляду.

Яскравий рум'янець для справжніх модниць
Дівчина наносить рум’яна. Фото: Freepik

Без туші та червона помада

Ще з осені у моду увійшов тренд на повну відсутність туші. Здається, ніби ви просто забули нафарбувати вії — але це тільки додає образу особливого шарму.

Щоб урівноважити та освіжити мейкап, використовуйте яскраву червону помаду — вона стане головним акцентом.

Червоні губи мають спокусливий вигляд
Червона помада. Фото: Freepik

Проте натуральність залишається фаворитом. Легка тональна основа, блиск для губ або помада, що максимально повторює природний відтінок, — ось формула успіху. Такий образ має свіжий і невимушений вигляд, а головне підходить для будь-якого випадку.

Зима 2024-2025 — це про комфорт, природність і яскраві деталі, які додають особливого шарму. Експериментуйте з цими трендами, і ваш макіяж завжди буде в моді.

Раніше ми писали про те, як правильно робити макіяж після 30 років.

Також ми повідомляли про важливу деталь в макіяжі.

мода макіяж тренди краса стиль

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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