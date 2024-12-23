Трендовый макияж 2025 года – его любят все

Девушка со сдержанным макияжем. Фото: Freepik

Макияж — это настоящее искусство, которое помогает подчеркнуть естественную красоту и придать образу выразительности. Этой зимой тренды становятся еще более близкими к естественности, но в то же время позволяют играть с яркими акцентами.

Новини.LIVE расскажет о нескольких главных тенденциях макияжа на 2025 год.

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Много туши

Забудьте о сложных техниках с тенями — этой зимой все внимание на ресницы! Нанесите несколько слоев туши, чтобы сделать взгляд выразительным и насыщенным. Сочетайте минималистичный макияж глаз с яркой красной помадой, и ваш образ будет стильным и эффектным.

Выразительные ресницы. Фото: Freepik

Теплый смоки айс

Дымчатый макияж в теплых тонах — идеальный вариант для холодного сезона. Темно-коричневые тени создают мягкий и уютный вид. Нанесите более светлый оттенок на середину века, а темный растушуйте во внешних уголках для создания глубины.

Макияж в стиле смоки айс. Фото: Freepik

Яркий натуральный румянец

Кремовые румяна — выбор модниц, которые хотят придать лицу здоровый блеск. Их легко наносить и растушевывать даже на увлажненную кожу. Главное — не переборщить, достаточно нескольких легких мазков, чтобы придать щекам естественный вид.

Девушка наносит румяна. Фото: Freepik

Без туши и красной помады

Еще с осени в моду вошел тренд на полное отсутствие туши. Кажется, будто вы просто забыли накрасить ресницы — но это только придает образу особого шарма. Чтобы уравновесить и освежить макияж, используйте яркую красную помаду — она станет главным акцентом.

Красная помада. Фото: Freepik

Однако натуральность остается фаворитом. Легкая тональная основа, блеск для губ или помада, максимально повторяющая естественный оттенок, — вот формула успеха. Такой образ выглядит свежим и непринужденным, а главное подходит для любого случая.

Зима 2024-2025 – это о комфорте, естественности и ярких деталях, которые придают особый шарм. Экспериментируйте с этими трендами, и ваш макияж всегда будет в моде.

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