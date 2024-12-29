Несподіваний тренд в макіяжі 2025 - вразить усіх

Яскравий макіяж. Фото: Freepik

Вже зовсім скоро світ краси поглине нова хвиля — тенденція aura beauty. І хоча це звучить, як щось із фантастичного фільму, Pinterest уже натякає, що цей тренд в макіяжі точно вибухне у 2025 році. Усе це ґрунтується на популярних пошукових запитах користувачів платформи, які зазвичай чудово передбачають, що буде актуальним у найближчому майбутньому.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке aura beauty

Уявіть собі макіяж, натхненний вашою власною енергетикою — відтінками вашої аури. Барвистий, яскравий, майже магічний. Головні кольори? Фіолетовий, сріблястий, помаранчевий, зелений та червоний, із голографічними переливами.

Це як "кільця настрою" з 90-х, але у вигляді б’юті-тренду. Aura beauty дозволяє створювати образи, які буквально відображають ваш внутрішній стан.

Тож у 2025-му всі ми захочемо підкреслити свою ауру через макіяж. Нас знову приваблюватимуть насичені відтінки тіней, сміливе поєднання акцентів на очах, губах та скулах. А хайлайтери стануть нашим головним must-have — сяятимемо так, ніби прийшли прямо зі зйомок космічної казки.

Макіяж у яскравих кольорах. Фото: Freepik

Pinterest уже показує, що інтерес до цієї тенденції стрімко зростає. Запити на "ефект аури" зросли на 35%, а на фіолетові тіні для повік — на 30%. Косметичні бренди швидко підхоплюють тренд, закликаючи нас знаходити і показувати свою унікальність через макіяж.

Як додати aura beauty у свій щоденний образ

Хоча багато фото у Pinterest більше нагадують мистецтво, ніж повсякденні варіанти, не поспішайте думати, що це не для вас. Спробуйте обрати фіолетові тіні, які підкреслять колір ваших очей, додайте трохи голографічного сяйва на вилиці, а на губи — прозорий блиск. Це вже буде ваша маленька aура у повсякденному образі.

Раніше ми писали про те, які ще тренди в макіяжі будуть обговорювати усі в наступному році.

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