Неожиданный тренд в макияже 2025 – поразит всех

Яркий макияж. Фото: Freepik

Уже совсем скоро мир красоты поглотит новая волна — тенденция aura beauty. И хотя это звучит как что-то из фантастического фильма, Pinterest уже намекает, что этот тренд в макияже точно разразится в 2025 году. Все это основывается на популярных поисковых запросах пользователей платформы, обычно прекрасно предполагающих, что будет актуальным в ближайшем будущем.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Что такое aura beauty

Представьте себе макияж, вдохновленный вашей собственной энергетикой — оттенками вашей ауры. Красочный, яркий, почти волшебный. Главные цвета? Фиолетовый, серебристый, оранжевый, зеленый и красный с голографическими переливами.

Это как "кольца настроения" из 90-х, но в виде бьюти-тренда. Aura beauty позволяет создавать образы, буквально отражающие ваше внутреннее состояние.

Так что в 2025-м все мы захотим подчеркнуть свою ауру из-за макияжа. Нас снова будут привлекать насыщенные оттенки теней, смелое сочетание акцентов на глазах, губах и скулах. А хайлайтеры станут нашим главным must-have — будем сиять так, будто пришли прямо со съемок космической сказки.

Макияж в ярких цветах. Фото: Freepik

Pinterest уже показывает, что интерес к этой тенденции стремительно растет. Запросы на "эффект ауры" выросли на 35%, а на фиолетовые тени для век — на 30%. Косметические бренды быстро подхватывают тренд, призывая нас находить и показывать свою уникальность через макияж.

Как добавить aura beauty в свой ежедневный образ

Хотя многие фото в Pinterest больше напоминают искусство, чем обычные варианты, не торопитесь думать, что это не для вас. Попробуйте выбрать фиолетовые тени, которые подчеркнут цвет ваших глаз, добавьте немного голографического сияния на скулы, а на губы — прозрачный блеск. Это уже будет ваша маленькая aура в повседневном образе.

Ранее мы писали о том, какие тренды в макияже будут обсуждать все в следующем году.

Также мы сообщали, какие оттенки в маникюре будут популярны в 2025 году.