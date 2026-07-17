Експерти радять не наносити парфуми на ці ділянки тіла в спеку

Нанесення парфумів. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

У спеку навіть найдорожчі парфуми можуть поводитися зовсім не так, як ви звикли. Якщо взимку аромат здається легким і приємним, то влітку він нерідко стає надто різким. Причина проста — висока температура змушує парфумерну композицію розкриватися значно швидше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на myself.de.

Саме тому влітку варто трохи змінити звички. Іноді достатньо наносити аромат в інше місце або використовувати меншу кількість, щоб він звучав красиво протягом усього дня.

Як наносити парфуми у спекотні дні

Насамперед не варто розпилювати парфуми на шию. Хоча багато хто звик робити саме так, у спеку ця зона сильно нагрівається. Через це аромат стає набагато насиченішим, а важкі солодкі чи східні ноти можуть буквально "тиснути" на оточення.

Не найкраща ідея — користуватися парфумами, якщо шкіра вже спітніла. Піт вступає в реакцію з ароматичною композицією, через що запах може помітно змінитися. Замість приємного шлейфу іноді з'являється різкість, особливо якщо парфуми мають ванільні, пряні або насичені деревні акорди.

Є ще одна зона, про яку часто забувають. Це згини ліктів, колін та інші складки шкіри. У холодну пору року саме сюди радять наносити аромат, адже тепло допомагає йому поступово розкриватися. Але влітку ці місця швидко нагріваються і часто залишаються вологими, тому парфуми можуть звучати занадто інтенсивно.

У спекотні дні краще не перестаратися з кількістю. Одного або двох розпилень зазвичай більш ніж достатньо. Через високу температуру аромат і без того буде добре відчуватися.

Дівчина наносить парфуми на долоню. Фото: magnific

Для літа також варто переглянути свої парфумерні вподобання. Свіжі цитрусові, водні, зелені або легкі квіткові композиції переносять спеку значно краще, ніж густі солодкі аромати. Вони не перевантажують і залишають після себе приємне відчуття свіжості.

Якщо хочеться, щоб запах тримався довше, можна обережно розпилити трохи парфумів на одяг. Головне — переконатися, що тканина не зіпсується від спиртової основи. На речах аромат часто зберігається довше і менше змінюється через температуру тіла.

Ще одна проста звичка, яка справді працює, — наносити парфуми після душу. Чиста й добре зволожена шкіра краще утримує аромат. Для цього підійде звичайний лосьйон без запаху, який не перебиватиме парфуми.

Якщо ж використовувати гель для душу, крем і парфуми з однієї ароматичної серії, запах виходить більш рівним і стійким. При цьому немає потреби робити багато розпилень — навіть невеликої кількості вистачить, щоб аромат супроводжував вас протягом дня.

Раніше ми писали про те, що Джорджіо Армані за своє життя випустив декілька культових парфумів. Це ті аромати, які більшість обирають роками.

Також Новини.LIVE повідомляли про нішеві аромати для жінок, які рідко у кого зустрінеш. Це дорогі аромати, аналоги яких важко знайти.