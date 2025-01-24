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Джогери — найзручніші штани зими, які легко стилізувати

24 січня 2025 11:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найзручніші зимові штани-2025 — пасують до всього
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї зими джогери стають справжньою зіркою гардероба. Навіть Дженніфер Лопес, відома своєю любов’ю до стильних експериментів, довела, що ці зручні штани можуть бути частиною неймовірного образу. Вона обрала графітовий костюм із кроптопу та джогерів, додала уги й завершила образ білою класичною сумкою. Цей образ змусив багатьох переглянути свої модні принципи та сміливіше поєднувати спортивні речі з елементами класики.

Про це повідомляє Vogue

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Але джогери — це не лише про спортивний стиль. Їх можна носити зовсім по-різному, створюючи як затишні, так і вишукані образи.

Як носити джогери взимку

З кросівками та тренчем

Оберіть зимові кросівки й поєднайте їх із тренчем у бежевих відтінках. Такий образ має гармонійний вигляд, якщо основою буде білий спортивний костюм. А для яскравого акценту спробуйте джогери насичених кольорів разом зі шкіряним пальтом.

Джогери з кросівками - це ідеальний тандем
Джогери з кросівками. Фото з Instagram

З класичним взуттям

Хочеться чогось незвичного? Одягайте джогери з мюлями, балетками або навіть босоніжками на підборах. Ці поєднання руйнують старі стереотипи та створюють стильний контраст між комфортом і елегантністю.

Джогери можна поєднувати з різним взуттям
Джогери з балетками. Фото з Instagram

У модному стилі сезону

Зробіть ставку на трендові деталі: шкіряне пальто, контрастні балетки Мері Джейн або костюм вільного крою. Наприклад, коричневий колір джогерів чудово доповнить теплі шкарпетки, якщо плануєте довгу прогулянку.

Ось так легко джогери можна зробити родзинкою свого образу. 

Раніше ми писали про те, які штани підкорюють усі модні подіуми.

Також ми повідомляли, які джинси з 2000-х зараз активно додають до своїх образів усі модниці.

мода тренди стиль 2025 рік штани

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11:09 Допомога у 5,4 тис. грн — які умови програми "Прихисток"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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