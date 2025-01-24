Найзручніші зимові штани-2025 — пасують до всього

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Цієї зими джогери стають справжньою зіркою гардероба. Навіть Дженніфер Лопес, відома своєю любов’ю до стильних експериментів, довела, що ці зручні штани можуть бути частиною неймовірного образу. Вона обрала графітовий костюм із кроптопу та джогерів, додала уги й завершила образ білою класичною сумкою. Цей образ змусив багатьох переглянути свої модні принципи та сміливіше поєднувати спортивні речі з елементами класики.

Про це повідомляє Vogue.

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Але джогери — це не лише про спортивний стиль. Їх можна носити зовсім по-різному, створюючи як затишні, так і вишукані образи.

Як носити джогери взимку

З кросівками та тренчем

Оберіть зимові кросівки й поєднайте їх із тренчем у бежевих відтінках. Такий образ має гармонійний вигляд, якщо основою буде білий спортивний костюм. А для яскравого акценту спробуйте джогери насичених кольорів разом зі шкіряним пальтом.

Джогери з кросівками. Фото з Instagram

З класичним взуттям

Хочеться чогось незвичного? Одягайте джогери з мюлями, балетками або навіть босоніжками на підборах. Ці поєднання руйнують старі стереотипи та створюють стильний контраст між комфортом і елегантністю.

Джогери з балетками. Фото з Instagram

У модному стилі сезону

Зробіть ставку на трендові деталі: шкіряне пальто, контрастні балетки Мері Джейн або костюм вільного крою. Наприклад, коричневий колір джогерів чудово доповнить теплі шкарпетки, якщо плануєте довгу прогулянку.

Ось так легко джогери можна зробити родзинкою свого образу.

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