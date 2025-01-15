Штани з 70-х знову на піку популярності — тренд сезону 2025

Трендові штани. Фото: Freepik

Уже кілька сезонів підряд дизайнери активно втілюють у своїх колекціях елементи стилю бохо, що повертає нас у моду 60-х і 70-х. Найбільше нашу увагу привернули штани, які стали справжнім втіленням цієї свободи і творчості.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Штани у стилі бохо — це не лише про комфорт, але й про сміливість. Дизайнери, такі як Paco Rabbane, Jonathan Simkhai та Gabriela Hearst, пішли ще далі й представили моделі, виконані в техніці кроше. Якщо вам здається, що в’язані штани пасують лише для пляжу чи модних показів — настав час переглянути свої уявлення. Сучасна мода пропонує носити такі речі навіть у повсякденному житті.

У парі зі звичайною білою футболкою або лаконічною майкою кроше-штани мають стильний і привабливий вигляд, додаючи образу особливого шарму.

Кроше-штани. Фото з Instagram

Для тих, хто не готовий до експериментів із кроше, існують інші варіанти. Зверніть увагу на штани з натуральних тканин, прикрашені етнічними принтами. Колекції від Etro, Staud і Ulla Johnson рясніють такими моделями.

Вони не лише привертають увагу своїми яскравими кольорами, але й забезпечують максимальний комфорт. Ви будете почуватися так само зручно, як у домашній піжамі, але мати набагато стильніший вигляд.

Штани-бохо. Фото з Instagram

Щоб створити гармонійний образ із бохо-штанами, поєднуйте їх із простими речами. Наприклад, оберіть трикотажний топ, а зверху накиньте білу оверсайз-сорочку. Такий ансамбль — це легкість, комфорт і стиль в одному. І головне — ви точно не залишитеся непоміченими.

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