Брюки из 70-х снова на пике популярности - тренд сезона 2025

Трендовые брюки. Фото: Freepik

Уже несколько сезонов подряд дизайнеры активно воплощают в своих коллекциях элементы стиля бохо, возвращающего нас в моду 60-х и 70-х. Больше всего наше внимание привлекли штаны, которые стали настоящим воплощением этой свободы и творчества.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Какие брюки будут на пике моды в 2025 году

Брюки в стиле бохо — это не только о комфорте, но и о смелости. Дизайнеры, такие как Paco Rabbane, Jonathan Simkhai и Gabriela Hearst, пошли еще дальше и представили модели, выполненные в технике кроше. Если вам кажется, что в’вязанные штаны подходят только для пляжа или модных показов — пришло время пересмотреть свои представления. Современная мода предлагает носить такие вещи даже в повседневной жизни.

В паре с обычной белой футболкой или лаконичной майкой кроше-брюки выглядят стильно и привлекательно, добавляя образу особого шарма.

Кроше-штаны. Фото из Instagram

Для тех, кто не готов к экспериментам с кроше, существуют другие варианты. Обратите внимание на брюки из натуральных тканей, украшенные этническими принтами. Коллекции от Etro, Staud и Ulla Johnson пестрят такими моделями.

Они не только привлекают внимание своими яркими цветами, но и обеспечивают максимальный комфорт. Вы будете чувствовать себя так же удобно, как в домашней пижаме, но выглядеть гораздо более стильно.

Штаны-бохо. Фото из Instagram

Чтобы создать гармоничный образ с бохо-штанами, сочетайте их с простыми вещами. Например, выберите трикотажный топ, а сверху накиньте белую оверсайз-рубашку. Такой ансамбль — это легкость, комфорт и стиль в одном. И главное — вы точно не останетесь незамеченными.

Ранее мы писали о том, какие модели джинсов будут в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, с чем носить трендовые брюки этой зимой.