Самые удобные зимние брюки-2025 - подходят ко всему

Стильная девушка. Фото: Freepik

Этой зимой джоггеры становятся настоящей звездой гардероба. Даже Дженнифер Лопес, известная своей любовью к стильным экспериментам, доказала, что эти удобные брюки могут быть частью невероятного образа. Она выбрала графитовый костюм из кроптопа и джоггеров, добавила уги и завершила образ белой классической сумкой. Этот образ заставил многих пересмотреть свои модные принципы и смелее сочетать спортивные вещи с элементами классики.

Об этом сообщает Vogue.

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Но джоггеры — это не только про спортивный стиль. Их можно носить совершенно по-разному, создавая как уютные, так и изысканные образы.

Как носить джоггеры зимой

С кроссовками и тренчем

Выберите зимние кроссовки и сочетайте их с тренчем в бежевых оттенках. Такой образ будет гармонично смотреться, если основой будет белый спортивный костюм. А для яркого акцента попробуйте джоггеры насыщенных цветов вместе с кожаным пальто.

Джоггеры с кроссовками. Фото из Instagram

С классической обувью

Хочется чего-то необычного? Надевайте джоггеры с мюлями, балетками или даже босоножками на каблуке. Эти сочетания разрушают старые стереотипы и создают стильный контраст между комфортом и элегантностью.

Джоггеры с балетками. Фото из Instagram

В модном стиле сезона

Сделайте ставку на трендовые детали: кожаное пальто, контрастные балетки Мэри Джейн или костюм свободного кроя. К примеру, коричневый цвет джоггеров отлично дополнят теплые носки, если планируете долгую прогулку.

Вот так легко джоггеры можно сделать изюминкой своего образа.

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