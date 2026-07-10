Джамала показала, як носити культове взуття 90-х цього літа

Джамала. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Тренди з 90-х і початку 2000-х продовжують повертатися у гардероби, і цього літа до них приєдналися в'єтнамки на підборах. Ще кілька років тому таке взуття здавалося суперечливим, але зараз його все частіше можна побачити у колекціях відомих брендів, на модних показах та в образах знаменитостей.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Однією з тих, хто вже адаптував цей тренд до повсякденного стилю, стала Джамала. Співачка показала, що в'єтнамки на невисоких підборах можуть мати сучасний вигляд, якщо правильно їх стилізувати.

Взуття з 90-х, яке має актуальний вигляд цього літа

Це взуття універсальне і має більш витонченіший вигляд за звичайні в'єтнамки, але при цьому залишається значно комфортнішим за класичні босоніжки на високих підборах. Завдяки мінімалістичному дизайну такі моделі легко вписуються в різні образи.

Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Найкраще в'єтнамки на підборах поєднуються з широкими брюками, джинсами вільного крою, довгими спідницями та сукнями міді або максі. Не менш цікавий вигляд вони будуть мати у поєднанні зі спортивними речами — саме гра на контрастах сьогодні вважається одним із найактуальніших стилістичних прийомів.

Стилісти також радять обирати лаконічні моделі без великого декору. Саме простий дизайн робить таке взуття універсальним і дозволяє носити його як у повсякденних образах, так і для вечірніх виходів.

Якщо хочеться спробувати один із найпомітніших мікротрендів літа-2026, саме в'єтнамки на підборах можуть стати вдалою інвестицією. Вони легко поєднуються з базовими речами, освіжають звичний гардероб і додають образу легкості без зайвої помпезності.

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