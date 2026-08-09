До 1000 грн за аромат: 4 жіночі парфуми, які збирають компліменти

Парфуми від Zara, дівчина з флаконом для парфумів. Фото: zara.com і pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Літо поступово змінюється осінню, але це не означає, що час прибирати легкі парфуми подалі. Саме на початку сезону особливо доречні квіткові, фруктові та свіжі композиції, які ідеально доповнюють образ.

Новини.LIVE відібрали чотири аромати за доступною ціною, які можуть звучати значно дорожче, ніж коштують.

Lalique Amethyst

Якщо хочеться аромату з характером, але без зайвої солодкості, варто придивитися до Lalique Amethyst. У ньому є ягідна соковитість і легка прохолода, через яку парфум не здається нудним або надто передбачуваним.

Це хороший варіант на ранню осінь, коли вдень ще тепло, а вечорами вже хочеться накинути жакет. Amethyst пасуватиме і до повсякденних джинсів, і до більш жіночного образу. А впізнаваний фіолетовий флакон тут цілком відповідає характеру самого аромату.

Armand Basi In Red

In Red — той випадок, коли аромат не намагається бути надто складним. Він легкий, свіжий, трохи квітковий і з деревним відтінком, тому добре підходить для буднів.

Його легко уявити на жінці, яка зранку поспішає у справах, а ввечері може спонтанно погодитися на зустріч із друзями. In Red не перетягує увагу на себе, але залишає після вас приємний ароматний слід. Саме за цю невимушеність його й варто розглядати як парфум на кожен день.

Zara Red Temptation EDP

Red Temptation — більш виразний варіант у цій четвірці. Гіркий апельсин і шафран одразу додають композиції характеру, а праліне та жасмин переводять її у солодший, тепліший бік.

Наприкінці залишаються амброві, деревні та мускусні відтінки. Тому цей аромат краще розкриється не в задушливий полудень, а прохолодного вечора. Якщо восени хочеться чогось помітнішого, але бюджет на парфуми обмежений, Red Temptation вартий уваги.

Elizabeth Arden 5th Avenue

5th Avenue — аромат для тих, хто не женеться за кожною новою парфумерною новинкою. У ньому є та сама стримана жіночність, яка не залежить від сезону чи моди.

Квітково-орієнтальна композиція звучить доглянуто й доречно як в офісі, так і на вечірній прогулянці. Це той парфум, який можна дістати з косметички через кілька місяців і не подумати, що він уже "застарів". Якщо подобаються класичні жіночі аромати без надмірної солодкості, 5th Avenue цілком може стати вдалим бюджетним вибором.

Раніше ми писали про те, які ще парфуми можуть приємно вразити своїм ароматом. Сподобаються фанатам нішевих запахів.

Також Новини.LIVE повідомляли, на які ділянки тіла не варто наносити парфуми в спеку. Наприклад, на шию, як більшість звикли, експерти не радять розпилювати аромат.