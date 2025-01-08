Чи варто носити макіяж після 50 років — що потрібно враховувати

Жінка наносить рум'яна. Фото: Freepik

Чи потрібен макіяж жінкам, яким за 50? Однозначно так! Зрілі дами також можуть мати доглянутий та виразний вигляд, підкреслюючи свою природну красу. Головне — знати кілька простих правил, які допоможуть створити стильний образ.

Новини.LIVE розповість вам про ці правила.

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Захист та зволоження

Літній макіяж починається з догляду. Шкіра потребує зволоження та захисту від сонця. Обирайте помади зі зволожувальним ефектом та SPF, а для обличчя — легкі креми з сонцезахисними властивостями. Не забувайте про регулярне використання м’яких скрабів — вони зроблять шкіру гладенькою.

Тіні

Секрет гарного макіяжу очей — у натуральних відтінках. Персикові, кремові чи бежеві тіні — ідеальний вибір. Уникайте темного "смокі-айс" і яскравих акцентів. Олівець для очей варто наносити легкими, непомітними лініями. А тіні краще обирайте кремові з гарною стійкістю.

Туш

Ретельно фарбуйте вії. Чорна туш може мати надто різкий вигляд, тому коричнева гама зробить образ більш природним і м’яким. Головне — не залишати "прогалин", адже це може зменшити очі візуально.

Жінка фарбує вії. Фото з Instagram

Рум’яна

Не бійтеся рум’ян. Вони додають щокам свіжості, якої може не вистачати з віком. Обирайте відтінки, що гармонують із вашим кольоротипом: персикові чи рожеві — універсальний вибір. Легкий акцент на "яблучках" щік зробить образ більш живим і молодим.

Помада

Яскраві червоні чи темні помади — не найкращий вибір для літа. Віддайте перевагу ніжним відтінкам, які лише підкреслять природний тон губ. Нейтральні кольори додають обличчю свіжості без зайвого акценту.

Легкий тональний засіб

Тональний крем варто наносити кінчиками пальців, а не спонжем чи пензлем. Так він краще ляже на пористу шкіру. Обирайте легкі рідкі текстури, які вирівнюють тон обличчя, не створюючи "маски".

Жінка наносить рум'яну. Фото з Instagram

Брови

Експерименти з бровами залиште молодшим. Для зрілого віку найкраще підійде натуральна форма. Тонкі чи надто густі брови мають неприродний вигляд. Відновити природну лінію можна за допомогою стійкого олівця відповідного відтінку.

Як ми бачимо, правильно підібрані засоби та відтінки здатні підкреслити вашу природну красу, додати впевненості й створити образ, який вразить своєю гармонією та витонченістю.

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