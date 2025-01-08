Стоит ли носить макияж после 50 лет — что нужно учитывать

Женщина наносит румяна. Фото: Freepik

Нужен ли макияж женщинам, которым за 50? Однозначно да! Зрелые дамы также могут иметь ухоженный и выразительный вид, подчеркивая свою естественную красоту. Главное — знать несколько простых правил, которые помогут создать стильный образ.

Новини.LIVE расскажет вам об этих правилах.

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Защита и увлажнение

Летний макияж начинается с ухода. Кожа нуждается в увлажнении и защите от солнца. Выбирайте помады с увлажняющим эффектом и SPF, а для лица — легкие кремы с солнцезащитными свойствами. Не забывайте о регулярном использовании мягких скрабов — они сделают кожу гладкой и блестящей.

Тени

Секрет красивого макияжа глаз — в натуральных оттенках. Персиковые, кремовые или бежевые тени — идеальный выбор. Избегайте темного "смоки-айс" и ярких акцентов. Карандаш для глаз стоит наносить легкими, незаметными линиями. А тени лучше выбирайте кремовые с хорошей стойкостью.

Тушь

Тщательно прокрашивайте ресницы. Черная тушь может выглядеть слишком резко, поэтому коричневая гамма сделает образ более естественным и мягким. Главное — не оставлять "пробелов", ведь это может уменьшить глаза визуально.

Женщина красит ресницы. Фото из Instagram

Румяна

Не бойтесь румян. Они добавляют щекам свежести, которой может не хватать с возрастом. Выбирайте оттенки, гармонирующие с вашим цветотипом: персиковые или розовые — универсальный выбор. Легкий акцент на "яблочках" щек сделает образ более живым и молодым.

Помада

Яркие красные или темные помады — не лучший выбор для лета. Отдайте предпочтение нежным оттенкам, которые лишь подчеркнут естественный тон губ. Нейтральные цвета добавляют лицу свежести без лишнего акцента.

Легкое тональное средство

Тональный крем стоит наносить кончиками пальцев, а не спонжем или кистью. Так он лучше ляжет на пористую кожу. Выбирайте легкие жидкие текстуры, которые выравнивают тон лица, не создавая "маски".

Женщина наносит румяну. Фото из Instagram

Брови

Эксперименты с бровями оставьте младшим. Для зрелого возраста лучше всего подойдет натуральная форма. Тонкие или слишком густые брови выглядят неестественно. Восстановить естественную линию можно с помощью стойкого карандаша подходящего оттенка.

Как мы видим, правильно подобранные средства и оттенки способны подчеркнуть вашу естественную красоту, добавить уверенности и создать образ, который поразит своей гармонией и утонченностью.

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