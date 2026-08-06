5 речей, які Андре Тан радить прибрати з гардероба пишним жінкам

Дівчата з пишними формами. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Пишні форми давно перестали бути приводом відмовляти собі в стильному гардеробі. Водночас деякі речі дійсно можуть спотворювати пропорції, навіть якщо самі по собі вони модні. Дизайнер Андре Тан якось розповів, яких помилок найчастіше припускаються жінки plus-size і що варто змінити.

Новини.LIVE розповість про його рекомендації детальніше.

Варто уникати темних кольорів

Багато жінок автоматично обирають чорний, сірий або бежевий, сподіваючись, що вони зроблять фігуру меншою. Але одяг не працює за таким простим принципом. Андре Тан радить не відмовлятися від кольору лише через страх привернути увагу. Смарагдовий, насичений рожевий, глибокий червоний чи фіолетовий можуть бути теж доречними, якщо відтінок пасує зовнішності.

Безформні балахони

Поширена думка, що вільний одяг приховує зайві кілограми. Насправді нерідко відбувається навпаки. Коли річ зовсім не повторює контури тіла, силует втрачає форму і здається масивнішим.

Якщо фігура має виражену талію, варто звернути увагу на сукні або жакети, які її підкреслюють. Для більш округлого силуету краще працює напівприталений крій — він не обтягує, але й не перетворює образ на суцільний мішок. А власницям фігури типу "трикутник" дизайнер радить додавати об'єм у зоні плечей за допомогою воланів, драпірування чи інших деталей.

Обережніше з великими принтами

Велика клітинка або широкі горизонтальні смуги здатні візуально зробити силует ширшим. Це не означає, що від принтів потрібно повністю відмовитися. Просто дрібніший малюнок або тонкі вертикальні лінії зазвичай працюють значно вдаліше.

Замість вузьких шортів — більш вільні моделі

Обтислі шорти не завжди вдало сидять на пишних стегнах. Андре Тан радить придивитися до кюлотів або моделей із ширшими штанинами. Вони створюють більш збалансовані пропорції й залишають достатньо простору для комфорту, що особливо важливо влітку.

Не варто захоплюватися мініатюрними сумками

Ще одна деталь, яку часто недооцінюють, — розмір аксесуарів. Зовсім маленька сумочка поруч із великим силуетом може лише посилити контраст. Значно органічнішими будуть моделі середнього розміру, які підтримують пропорції образу, а не сперечаються з ними.

Раніше ми писали про те, яких речей важко знайти в гардеробі жінки з гарним смаком. Вони не слідують сліпо за трендами, а опираються на власний досвід.

Також Новини.LIVE повідомляли, які деталі в одязі можуть сигналізувати про вашу невпевненість в собі. В цьому випадку одяг може відігравати дуже важливу роль.