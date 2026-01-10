Україну накриє похолодання — синоптики прогнозують сніг та ожеледицю

Люди на вулиці під мокрим снігом з парасольками. Ілюстративне фото: Reuters

Сьогоднішня суботня погода обіцяє принести неприємний сюрприз у вигляді ожеледиці. Також синоптики прогнозують посилення морозів та опади.

Про це інформують Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 10 січня від Укргідрометцентру

Метеорологи прогнозують на 10 січня переміщення південного циклону на північ, що призведе до зниження температури.

У північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг, ожеледь. А ось інші регіони України можуть радіти відсутності опадів.

Проте водіям та пішоходам слід бути уважними — на дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця.

Погода в Україні на 10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер у суботу західний, південно-західний, 7-12 м/с, але вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Найхолодніше сьогодні буде у західних та Вінницькій областях, там вдень термометри показуватимуть -9...-14 °С.

На решті території 10 січня від -2 °С до +3 °С. В Криму вдень +3...+8 °С.

Погода в Україні на 10 січня від Діденко

Наталка Діденко прогнозує на сьогодні поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду лише на Лівобережжі. Напрямок — переважно західний.

Вдень слід очікувати мокрий сніг та дощ, які прийдуть із новим циклоном до півдня, сходу та Дніпропетровщини. У суботу повсюди очікується ожеледиця. Морози посиляться.

У західних областях вдень -7...-12 °С. На півночі та в центрі -4...-10 °С. На півдні та сході -2...+2 °С.

У Києві сьогодні обійдеться без снігу чи дощу. Температура вдень -10 °С, але ближче до вечора вона може впасти до -14 °С. Також слід брати до уваги, що на дорогах очікується ожеледиця.

