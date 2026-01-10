Україну накриє похолодання — синоптики прогнозують сніг та ожеледицю

Зниження температури та сніг — прогноз синоптиків на сьогодні
Сьогоднішня суботня погода обіцяє принести неприємний сюрприз у вигляді ожеледиці. Також синоптики прогнозують посилення морозів та опади.
Про це інформують Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 10 січня від Укргідрометцентру
Метеорологи прогнозують на 10 січня переміщення південного циклону на північ, що призведе до зниження температури.
У північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг, ожеледь. А ось інші регіони України можуть радіти відсутності опадів.
Проте водіям та пішоходам слід бути уважними — на дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця.
Вітер у суботу західний, південно-західний, 7-12 м/с, але вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.
Найхолодніше сьогодні буде у західних та Вінницькій областях, там вдень термометри показуватимуть -9...-14 °С.
На решті території 10 січня від -2 °С до +3 °С. В Криму вдень +3...+8 °С.
Погода в Україні на 10 січня від Діденко
Наталка Діденко прогнозує на сьогодні поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду лише на Лівобережжі. Напрямок — переважно західний.
Вдень слід очікувати мокрий сніг та дощ, які прийдуть із новим циклоном до півдня, сходу та Дніпропетровщини. У суботу повсюди очікується ожеледиця. Морози посиляться.
У західних областях вдень -7...-12 °С. На півночі та в центрі -4...-10 °С. На півдні та сході -2...+2 °С.
У Києві сьогодні обійдеться без снігу чи дощу. Температура вдень -10 °С, але ближче до вечора вона може впасти до -14 °С. Також слід брати до уваги, що на дорогах очікується ожеледиця.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у неділю.
Окрім цього, метеорологи пояснювали, чи можливі в Україні екстремальні холоди з показниками до -23 градусів та в яких регіонах такий сценарій є найбільш імовірним.
Читайте Новини.LIVE!