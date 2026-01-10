Украину накроет похолодание — синоптики прогнозируют снег и гололедицу

Люди на улице под мокрым снегом с зонтиками. Иллюстративное фото: Reuters

Сегодняшняя субботняя погода обещает принести неприятный сюрприз в виде гололедица. Также синоптики прогнозируют усиление морозов и осадки.

Об этом информируют Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 10 января от Укргидрометцентра

Метеорологи прогнозируют на 10 января перемещение южного циклона на север, что приведет к снижению температуры.

В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег, гололед. А вот другие регионы Украины могут радоваться отсутствию осадков.

Однако водителям и пешеходам следует быть внимательными — на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Погода в Украине на 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Ветер в субботу западный, юго-западный, 7-12 м/с, но днем в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Холоднее всего сегодня будет в западных и Винницкой областях, там днем термометры будут показывать -9...-14 °С.

На остальной территории 10 января от -2 °С до +3 °С. В Крыму днем +3...+8 °С.

Погода в Украине на 10 января от Диденко

Наталка Диденко прогнозирует на сегодня порывистый ветер до 15-20 метров в секунду только на Левобережье. Направление — преимущественно западное.

Днем следует ожидать мокрый снег и дождь, которые придут с новым циклоном на юг, восток и Днепропетровщину. В субботу повсеместно ожидается гололедица. Морозы усилятся.

В западных областях днем -7...-12 °С. На севере и в центре -4...-10 °С. На юге и востоке -2...+2 °С.

В Киеве сегодня обойдется без снега или дождя. Температура днем -10 °С, но ближе к вечеру она может упасть до -14 °С. Также следует учитывать, что на дорогах ожидается гололедица.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье.

Кроме этого, метеорологи объясняли, возможны ли в Украине экстремальные холода с показателями до -23 градусов и в каких регионах такой сценарий наиболее вероятен.