Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Снижение температуры и снег — прогноз синоптиков на сегодня

Снижение температуры и снег — прогноз синоптиков на сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 06:25
Украину накроет похолодание — синоптики прогнозируют снег и гололедицу
Люди на улице под мокрым снегом с зонтиками. Иллюстративное фото: Reuters

Сегодняшняя субботняя погода обещает принести неприятный сюрприз в виде гололедица. Также синоптики прогнозируют усиление морозов и осадки.

Об этом информируют Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на 10 января от Укргидрометцентра

Метеорологи прогнозируют на 10 января перемещение южного циклона на север, что приведет к снижению температуры.

В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег, гололед. А вот другие регионы Украины могут радоваться отсутствию осадков.

Однако водителям и пешеходам следует быть внимательными — на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Погода в Україні на 10 січня
Погода в Украине на 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Ветер в субботу западный, юго-западный, 7-12 м/с, но днем в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Холоднее всего сегодня будет в западных и Винницкой областях, там днем термометры будут показывать -9...-14 °С.

На остальной территории 10 января от -2 °С до +3 °С. В Крыму днем +3...+8 °С.

Погода в Украине на 10 января от Диденко

Наталка Диденко прогнозирует на сегодня порывистый ветер до 15-20 метров в секунду только на Левобережье. Направление — преимущественно западное.

Днем следует ожидать мокрый снег и дождь, которые придут с новым циклоном на юг, восток и Днепропетровщину. В субботу повсеместно ожидается гололедица. Морозы усилятся.

В западных областях днем -7...-12 °С. На севере и в центре -4...-10 °С. На юге и востоке -2...+2 °С.

В Киеве сегодня обойдется без снега или дождя. Температура днем -10 °С, но ближе к вечеру она может упасть до -14 °С. Также следует учитывать, что на дорогах ожидается гололедица.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье.

Кроме этого, метеорологи объясняли, возможны ли в Украине экстремальные холода с показателями до -23 градусов и в каких регионах такой сценарий наиболее вероятен.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации